KI macht dumm: Der Mensch verlernt das eigenständige (kritische) Denken und das Praktizieren der eigenen Fähigkeiten!

Warum auf KI setzen, wenn der menschliche SEO Copywriter mit KI-Knowhow inkl. Offpage-Skills es nachweislich ganz einfach besser kann?

Die Ki ist ein Bullshit. Wer authentisch sein will, der muss eine eigenständige Contentperspektive entwickeln. Wer als beste Datenquelle in der KI-Suche aufscheinen will, schafft das nicht ohne exklusiven Content, der über die notwenige Tiefe verfügt. Warum generischen Content von der KI schreiben lassen, der weder ordentlich rankt oder verkauft? Wer an Menschen verkaufen will, muss auch für diese schreiben. Der Mensch kann es ganz einfach besser: Emotionen ansprechen, echten Infomehrwert bieten, eine klare Meinung abbilden und schlussendlich verkaufspsychologisch die richtigen Akzente setzen.

Auch das Ranken ohne Links ist ein Märchen

Bin jetzt seit 2012 Senior SEO bei www.urlaubsbox.com – Haben die Domain ganz alleine von null weg entwickelt und aufgebaut (das Ding hatte keinen einzigen LINK). Wir sind als österreichischer Familienbetrieb u.a. bei Reisegutscheine bei google.de mit einer com.Domain vor vielen großen Playern, die ganze Fernsehsender und Millionenbudgets hinter sich wissen. Ohne konstanten (eigenen) Linkaufbau wäre das nie gegangen. Mache alles selbst aus freien Quellen. Wir hatten nie ein Linkbudget. Content ist wichtig – keine Frage, aber ranken tut das Ganze nicht richtig, wenn man nicht auch ständig händisch Links auf die Root-Domain bzw. Unterseiten baut. Ich kann nur lachen, wenn jemand so einen Blödsinn behauptet.

Nicht alle Unternehmen sind Konzerne und können sich TOP-PR-Links vom Spiegel etc. leisten. Die KI hilft bei der Ideenfindung beim Texten – ein nützliches Tool. Mehr aber auch nicht. SEO stirbt nicht aus, solange es Suchmaschinen gibt: Auch, wenn man zunehmend Verweise von Quellen wie perplexity.com, chatgpt.com oder anderen KI-Tools sehen wird, haben Menschen weiterhin Fragen, die aus vertrauenswürdigen Quellen beantwortet werden müssen. Der Verweis zu Quellen wird ein wichtiger Bestandteil bleiben, auch, wenn Suchen weniger auf klassischem Keywordweg, sondern mehr aus natürlichen Konversationen kommen werden.

Die Fähigkeit von Chatbots auf das Internet zuzugreifen, hat bereits jetzt die Art der Suche verändert. Das Gute ist aber, dass Suchmaschinen Futter brauchen – also hochwertigen SEO Content. Die Grundregeln sind gleich, allerdings optimiert man langfristig nicht mehr nur für Google. Qualitativ sollte man sich vor allem auf „Original Content“ fokussieren, und weniger darüber berichten, was woanders bereits steht. Eigene Meinungen, eigener Content, am besten multimodal in Text-, Video-, Ton- und Bildformaten.

Und am besten so intensiv und regelmäßig, dass man als Quelle irgendwann zur Marke wird, die für Suchmaschinen und Menschen vertrauensvoll wirkt. Sie möchten professionelle SEO-Texte schreiben lassen? – Schreiben Sie mit TEXTER & SEO Österreich Ihre Erfolgsgeschichte in den Suchmaschinenrankings neu, denn nur wer den richtigen SEO Content hat, wird gefunden. Egal, ob Website-, Blog-, Landingpage- oder Shoptexte – nur ein Mensch weiß, welcher Content verkaufspsychologisch am besten performt. Bei TEXTER & SEO Österreich gibt es On-Point SEO Content inkl. laufender SEO-Betreuung (Onpage & Offpage), der vorne rankt und verkauft.

Verkaufspsychologisch-optimierter Webseiten-Content kann nur von TEXTER & SEO Österreich kommen. Mit KI-basierten Suchsystemen, die Antworten (Google AI Overviews) direkt liefern, wird die mühsame Recherche teilweise obsolet. Das bisherige Suchparadigma – Stichwort eingeben, zehn Links abgrasen, die Mühe der Informationssuche – wird von der KI auf den Kopf gestellt. Mit modernen KI-Systemen wie ChatGPT oder Google Gemini kommunizieren wir u.a. in vollen Sätzen. Willkommen in der Ära der Antwortmaschinen wie z.B. Perplexity oder SearchGPT.

Quality Content ist laut Google keinesfalls durch KI produzierter oder durch TEXTER & SEO Österreich umgeschriebener Content, der ohne einzigartige Tiefe daherkommt. Nutzen Sie die Vorteile von KI bei der Themenrecherche und dem Clustering von wesentlichen Aspekten, aber verlassen Sie sich auf die Kompetenz von Seotextern, um eine Contentperspektive zu entwickeln, die Ihre Expertise (100% von Menschen geschriebene SEO-Inhalte mit Ki-Insights, die von laufenden Offpage-Maßnahmen unterfüttert werden) klar herausstellt. Ganzheitliche Seotexte haben die Nase vorn: Um in der Masse der digitalen Inhalte hervorzustechen, sollte man People First Content liefern, der qualitativ zweifelsfrei überzeugt.

„Wer an Menschen verkaufen will, der muss auch für diese schreiben!“

Werden Sie zu Ihren Themen und Keywords bei der Google KI-Suche vorne gefunden, verkauft Ihr Online Content (Website, Online Shop, Blog oder Landingpage) bereits aktiv, sind Sie mit Ihrer Leadqualität zufrieden und widerspiegelt Ihr derzeitiges SEO Content Marketing Ihre unternehmerische Expertise?

Nr. 1 SEO Österreich – 15 Jahre Erfahrung & SEO-Spezialknowhow

TEXTER & SEO Österreich – Textagentur Österreich

SENIOR SEO & Texter Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd.

jagsch@seo-textagentur.at

+43 650 46 46 498

Neubruchstr. 23

4060 Linz-Leonding

www.seo-textagentur.at

TEXTER & SEO ist eine interdisziplinäre SEO-Textagentur, die alle wesentlichen Bereiche des modernen Online-Marketing abdeckt: SEO Content, semantische Analyse, holistische Themencluster, Onpage, Offpage, Technik, Google Ads, Webdesign, Content Marketing, Texte aller Art, Sales Funnels und User Experience (UX). TEXTER & SEO Österreich ist aber vor allem auf Webseiten-Texte spezialisiert, die für Suchmaschinen optimiert sind.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.