Stielke Immobilien bietet Eigentümern die passende Strategie für den Verkauf

Eine gekonnte Vermarktung ist für einen erfolgreichen Immobilienverkauf entscheidend. Dieser Auffassung ist Bettina Stielke, Immobilienmaklerin bei Stielke Immobilien in Erlangen. Denn nur, wenn die Immobilie perfekt angepriesen wird, findet sich schnell ein Käufer.

Bevor es an die Vermarktung der Immobilie geht, legen die Immobilienmakler von Stielke Immobilien eine passende Strategie fest. „Bei der Vermarktung müssen wir sicherstellen, dass wir die passende Zielgruppe ansprechen“, weiß Bettina Stielke, „denn nicht jeder Kaufinteressent interessiert sich für jede Immobilie. Schließlich wirken sich Faktoren wie der Preis, die Lage und die Ausstattung auf die Kaufabsicht aus“.

Eine vermietete Immobilie ist beispielsweises sehr wahrscheinlich eher für einen Investor interessant als für eine Privatperson. Für den Investor spielt die Renditeerwartung eine entscheidende Rolle bei seiner Kaufentscheidung. Privatpersonen suchen dagegen eher nach Wohnraum, den sie zügig selbst beziehen können. „Durch unsere Zielgruppenanalyse sind wir in der Lage dazu, ein individuelles Vermarktungskonzept für die Eigentümer zu schnüren und die Immobilie bestmöglich anzupreisen“, so Bettina Stielke.

Weiter erklärt die Immobilienmaklerin: „Während wir bei der Vermarktung von Gewerbeobjekten auf Maßnahmen wie Exposés setzen, in denen wir für die Investoren unter anderem die Renditeerwartung festhalten, kommen bei der Vermarktung von Immobilien an Privatpersonen eher andere Maßnahmen zu Einsatz.“ Je nach Zielgruppe eignen sich hier zum Beispiel Verkaufsschilder in der Nachbarschaft, On- und Offlineanzeigen oder Mailings. Durch die Maßnahmen werden die passenden Kaufinteressenten auf den bevorstehenden Immobilienverkauf aufmerksam, vereinbaren einen Besichtigungstermin und die Vermittlung gelingt im Idealfall zügig.

Auch wenn die öffentliche Vermarktung bei den meisten Eigentümern das Mittel der ersten Wahl ist, entscheiden sich einige Eigentümer für die diskrete Vermarktung. Eine besonders hochpreisige Immobilie, die Prominenz des Eigentümers oder Situationen wie Scheidungen oder Trennungen sind gute Gründe dafür. „Wünscht sich ein Eigentümer einen möglichst diskreten Verkauf, führen wir diesen selbstverständlich nach Absprache durch“, sagt Bettina Stielke.

Neben der Vermarktung übernehmen die Immobilienmakler aus Erlangen auch den restlichen Verkaufsprozess. Über das umfangreiche Leistungsspektrum können sich Eigentümer unter der Rufnummer 09131 / 530 87 28 von Bettina Stielke, ihrem Ehemann Uwe Stielke und ihrer Tochter Alina Stielke beraten lassen, mit denen sie das Unternehmen führt.

Das Unternehmen Stielke Immobilien mit Sitz in der Koldestraße 16 in Erlangen hat sich unter anderem auf die Vermarktung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien spezialisiert. Mehr als 25 Jahre Erfahrung, eine hohe Qualifizierung, ausgezeichnete Marktkenntnis sowie ein erstklassiges Netzwerk zeichnen das kleine Familienunternehmen aus. Ein besonderes Angebot können die Immobilienmakler ihren Kunden durch die Zusammenarbeit mit ihrer Schwesterfirma, Stielke & Kollegen – Sachverständige für Immobilienbewertung, bieten. Diese ermittelt nicht nur den aktuellen Immobilienwert, sondern kann auch Gutachten erstellen, die von Behörden und Gerichten anerkannt werden.

