Die Imkerei Klinkenberg versüßt Ihren Tag. Fünfzehn Produkte können im Online-Shop, regional und überregional von Privat- und Großkunden bestellt werden.

Kommen auch Sie in den Genuss der Produkte.

Die Imkerei Klinkenberg aus 36110 Schlitz – Willofs im Vogelsbergkreis hat sich das Motto „Wir versüßen Ihren Tag“ auf die Fahne geschrieben.

Neben fünfzehn Produkten wie verschiedene Sorten Honig zum Beispiel Rapshonig, Blütenhonig, Waldhonig,

Sommertrachthonig und Frühtrachthonig, hat die Imkerei weitere regionale Produkte im Sortiment. Diese sind verschiedene Bienenwachskerzen, Honig Likör, Bienenwachstücher, Honig Seife, Honig Bonbons, Honig Wein (Met) und Propolis Lösung. Des Weiteren betreibt die Imkerei eine Zucht, ob Bienenköniginnen der Rasse Carnica, Wirtschaftsvölker oder Ableger, durch den Online – Shop unter www.imkerei-klinkenberg.de kann auch überregional bequem und einfach bestellt werden. Kommen Sie in den Genuss der Produkte und lassen Sie sich den Tag versüßen.

Die Imkerei investierte zuletzt in ein neues Produktionsgebäude und möchte sich langfristig auf 250 Bienenvölker vergrößern. Seit 2020 können die Produkte der Imkerei auch im Einzelhandel käuflich erworben werden. Die Rewe Märkte in 36110 Schlitz, sowie 36341 Lauterbach haben jeweils 2 Verkaufsregale, die den Kunde direkt nach dem Eingang den Tag versüßen können.

Das Regionale Bewusstsein der Kunden steigt, so Inhaber Klinkenberg. Diesen Umstand erfreut den Betreiber der Imkerei und lässt ihn positiv in die Zukunft blicken.

Weitere Produktentwicklungen sind bereits in Planung. Im Februar 2021 wurden drei neue Produkte auf den Markt gebracht. Diese sind der Honig Likör, die Honig Seife und die Propolis Lösung.

Für 2021 sind Honig Sorten mit Früchten in der Entwicklung. Laut Inhaber ist dies ein langwieriger Prozess die Produktion so auszulegen, damit sämtlichen Vorschriften eingehalten werden können. Honig mit Früchte ist definitiv Pionier Arbeit, da es keinerlei Versuche diesbezüglich gibt.

Auch Firmen und Großkunden können gerne Anfragen zu Produkten stellen. Weihnachtsgeschenke mit regionalen Charakter finden immer mehr an Bedeutung. Die Imkerei ist sehr flexibel aufgestellt und ermöglicht sämtliche Wünsche von Privatkunden, sowie Großkunden und Firmen.

Für Beratung zu ihren Produkten ist die Imkerei Klinkenberg unter der E-Mailadresse: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt auf der Homepage www.Imkerei-Klinkenberg.de zu erreichen oder telefonisch unter 0173-6935286. Wer eine persönliche Verkaufsberatung wünscht oder sich die Imkerei mit einer Führung ansehen möchte, der ist herzlich willkommen in 36110 Schlitz-Willofs, Am Chattenborn 11.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imkerei Klinkenberg

Herr Kevin Klinkenberg

Am Chattenborn 11

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0173/6935286

web ..: http://www.imkerei-klinkenberg.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

