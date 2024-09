Die GenoHotels Forsbach und Baunatal veröffentlichen umfassenden Corporate Carbon Footprint Bericht 2023

Die GenoHotels gehen den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Transparenz und veröffentlichen ihre Corporate Footprint Berichte für das Jahr 2023.

Die in Zusammenarbeit mit Climate Partner erstellten Berichte bieten detaillierte Einblicke in die CO2 Emissionen der beiden Unternehmen. Damit schaffen die GenoHotels nicht nur Klarheit für sich selbst und ein Fundament für die zukünftige Klimaschutzstrategie, sondern auch Transparenz für ihre Gäste und Partner. „Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Verpflichtung, die wir ernst nehmen,“ betont die Nachhaltigkeitsmanagerin Sabrina Gaußmann aus dem GenoHotel Baunatal. „Die Zusammenarbeit mit ClimatePartner ermöglicht es uns, unsere Emissionen zu verstehen und gezielte Maßnahmen zur Reduktion zu ergreifen. Unser Ziel ist es, den Aufenthalt in unseren Hotels für unsere Gäste nicht nur angenehm, sondern auch so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.“

Ergebnisse des Corporate Carbon Footprint Berichts 2023

Der Corporate Carbon Footprint gibt Auskunft über die CO2 Emissionen eines Unternehmens.

Beide Hotels wurden für die Erstellung des CO2-Fußabdruckes einzeln betrachtet und die benötigten Daten gesammelt. Gemäß dem Greenhouse Gas Protocol wurden die Daten in verschiedene Kategorien (Scopes) unterteilt und im Anschluss dargestellt.

Gesamtemissionen und Emissionen pro Übernachtung

GenoHotel Forsbach:

Die CO2 Emissionen beliefen sich im Jahr 2023 auf 679.323,02 kg. Diese Menge entspricht dem jährlichen CO2 Ausstoß von etwa 78 durchschnittlichen Europäern. Der errechnete CO2 Ausstoß pro Übernachtung betrug 20,45 kg.

Emissionen nach Scopes

o Scope 1:

41,6 % der Gesamtemissionen stammen aus direkten Quellen wie den hauseigenen

Heizungsanlagen und dem Fuhrpark.

o Scope 2:

Es wurden keine Emissionen aus zugekaufter Wärme verzeichnet, da das Unternehmen vollständig auf erneuerbare Energien setzt.

o Scope 3:

58,4% der Emissionen entfallen auf indirekte Quellen, darunter eingekaufte Güter und Dienstleistungen, sowie der Pendelverkehr der Mitarbeitenden und Vorkettenemissionen.

GenoHotel Baunatal:

Die CO2 Emissionen beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 772.898,88 kg. Diese Menge entspricht

dem jährlichen CO2 Ausstoß von etwa 89 durchschnittlichen Europäern. Der errechnete CO2 Ausstoß pro Übernachtung betrug 24,55 kg. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass das GenoHotel Baunatal im Jahr 2023 durch einen Schaden an der Warmwasserleitung einen erhöhten Wärmeaufwand und Wasserverbrauch hatte.

Emissionen nach Scopes

o Scope 1:

5,5% der Gesamtemissionen stammen aus dem hauseigenen Fuhrpark und durch das Auffüllen von Kältemittel.

o Scope 2:

49,8 % der Gesamtemissionen, Hauptbelastung ist hier die eingekaufte Wärme, hier war der Verbrauch ungewöhnlich hoch, da es 2023 einen großen Warmwasserschaden einer Rohrleitung gab.

o Scope 3:

44,7% der Gesamtemissionen entfallen indirekte Quellen, wie eingekaufte Güter (Lebensmittel), Geschäftsreisen, Anfahrten Mitarbeiter, Vorkettenemissionen und Abfällen (Entsorgung).

Strategische Bedeutung und Maßnahmen für die Zukunft

Der Corporate Carbon Footprint Bericht ist für beide Hotels ein entscheidendes Instrument, um größere Emissionsquellen zu identifizieren und gezielt Maßnahmen zu Reduktion unserer CO2 Emissionen zu ergreifen, erklärt Benedikt Dahm, Leitung Tagung und Veranstaltungen, GenoHotel Forsbach. Durch die regelmäßige Nutzung dieses Instruments, sind Erfolge noch besser messbar und sichtbar. Ziele können präziser gesetzt und Fortschritte effektiver bewertet werden.

Geplante und bereits umgesetzte Maßnahmen:

1. Einsparung im Bereich Trinkwasser:

In beiden Hotels wurden im Jahr 2024 in allen Zimmern Wassersparer in den Duschen und Waschbecken installiert und somit die Durchflussmenge verringert. Durch das moderne System von Ecowaterjet, bleibt dies jedoch beim Duschkomfort unbemerkt.

2. Nachhaltige Beschaffung

Die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und Erhöhung der saisonalen Produkte,

um den ökologischen Fußabdruck der Lieferkette zu minimieren.

3. Förderung nachhaltiger Mobilität:

Implementierung von Anreizen für die Mitarbeitenden, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Engagement für nachhaltige Entwicklung

Die GenoHotels setzen sich stark für nachhaltige Entwicklung ein, indem sie ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigen. Ihr Ziel ist es, ein Vorbild im Klimaschutz in der Hotellerie zu sein und durch unternehmerisches Denken und Handeln Fortschritte zu erzielen.

Über ClimatePartner

ClimatePartner ist ein führender Anbieter von Klimaschutzlösungen und unterstützt dabei, den jeweiligen CO2-Fussabdruck zu berechnen, zu reduzieren und durch Finanzierung von Klimaschutzprojekten zu kompensieren.

