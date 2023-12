Die ganzheitliche Seniorenbetreuung durch SHD: Lokale Präsenz schafft Vertrauen

Mit ihrem Hauptsitz in Dortmund bietet die SHD Seniorenhilfe eine intensive und umfassende 24-Stunden-Pflege in verschiedenen Gebieten, einschließlich Rhein, Ruhr und Westfalen.

Die demografische Entwicklung und die damit einhergehende Alterung der Bevölkerung stellen eine zunehmende Belastung für politische, wirtschaftliche und soziale Strukturen in Deutschland dar. Aktuelle Zahlen zeigen, dass bereits 17,5 Millionen Menschen in Deutschland 65 Jahre oder älter sind. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2035 auf etwa 20 Millionen ansteigen, wobei der Anteil der über 67-Jährigen an der Gesamtbevölkerung bis 2060 auf rund 34 Prozent wachsen könnte.

„Diese demografischen Verschiebungen gehen einher mit einer steigenden Anzahl an pflegebedürftigen Personen. Aktuell gibt es über vier Millionen Menschen in Deutschland, die Pflege benötigen, doppelt so viele wie im Jahr 1999“, sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt. Stefan Lux ist auch Vorsitzender des Branchenverbandes VHBP – Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V.

Angesichts der begrenzten Anzahl an stationären Pflegeplätzen und des Wunsches vieler älterer Menschen, ihren Lebensabend in der eigenen Wohnung zu verbringen, betont Stefan Lux die Notwendigkeit, die 24-Stunden-Häusliche-Betreuung zu stärken. Diese Art der Betreuung ermöglicht es Senioren, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Professionelle Betreuungspersonen leben im Haushalt der Senioren und unterstützen sie in verschiedenen Lebensbereichen, von der Haushaltsführung bis zu Freizeitaktivitäten.

Die 2007 gegründete SHD Seniorenhilfe Dortmund hat ihren Hauptsitz in Dortmund und versteht sich aus gutem Grund als regionaler Anbieter. Die Philosophie des etablierten Unternehmens beruht auf dem Verständnis, dass eine seriöse Betreuung nicht nur eine reine Vermittlung beinhalten sollte, sondern sowohl Kunden als auch Betreuungskräften einen Full-Service erhalten sollen. Das bedeutet: „Für Kunden werden alle organisatorischen Abläufe erledigt. Sie müssen sich um nichts mehr selbst kümmern. Aber auch für die Betreuungskräfte übernimmt das Team der SHD jegliche Administration und die behördliche Kommunikation, damit sie sich voll und ganz auf ihre Betreuung konzentrieren können.“

Die SHD Seniorenhilfe ist in allen Städten und Gemeinden an Rhein und Ruhr aktiv und gehört zu den größten Dienstleistern in der häuslichen Seniorenbetreuung in der gesamten Region. Durch den Firmensitz in Dortmund ist die schnelle und engmaschige Betreuung in der gesamten Region möglich, also vom Niederrhein übers Rheinland und dem Ruhrgebiet bis nach Westfalen. Stefan Lux sagt dazu: „Die lokale Verankerung der SHD Seniorenhilfe ermöglicht eine schnelle Reaktion auf individuelle Bedürfnisse und gewährleistet eine lückenlose Betreuung.“

Die SHD Seniorenhilfe arbeitet mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten, und hat bislang mehr als 5000 Kundinnen und Kunden betreut. Ob in Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Hagen, Hamm, Herne, Iserlohn, Krefeld, Lüdenscheid, Moers, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Recklinghausen, Unna, Witten oder Wuppertal: Die SHD Seniorenhilfe mit ihren umfassenden Dienstleistungen in der 24-Stunden-Betreuung ist dort aktiv, wo die Seniorinnen und Senioren sie brauchen.

