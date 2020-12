Ursula Leitl zeigt Kindern in „Die Corona-Häschen 2“ anhand der niedlichen Protagonisten erneut, wie man sich während der andauernden Coronakrise verhalten sollte.

Im ersten Teil der Reihe „Die Corona-Häschen“ lernten die Leser bzw. Zuhörer die Häschen Nico und Lassi, ihre Freunde und Familien kennen. Sie folgten den Charakteren durch den Beginn der Coronakrise und lernten, welche Verhaltensweisen zu dieser Zeit wichtig waren (und immer noch sind). In der Fortsetzung der Geschichte stellen die beiden Häschen Nico und Lassi fest, dass die Corona-Krankheitswelle zur Pandemie geworden ist. Corona ist immer noch nicht vorbei. Das Tragen von Masken wird zur Normalität. Weiterhin müssen sich die Häschen an die Hygieneregeln halten. Nicos Opa wird positiv getestet und weil dies noch nicht genügt, müssen seine Mama und er zum Covid-19-Test.

Isolation und Lockdown sind auch in „Die Corona-Häschen 2“ von Ursula Leitl wieder an der Tagesordnung. Trotzdem verzagen die Häschen nicht und sehen der Zukunft mutig in die Augen. Sie machen damit den jungen Lesern und Zuhörern Mut und zeigen, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Das liebevoll illustrierte, charmante Buch rund um die Häschen und ihre Familie ist eine ideale Lektüre für Kinder, die die aktuelle Situation besser verstehen möchten.

„Die Corona-Häschen 2“ von Ursula Leitl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18398-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

