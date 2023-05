Die Bedeutung von Achtsamkeit in einem hektischen Alltag

Im Moment liegt die Wahrheit

In der heutigen schnelllebigen Welt, geprägt von Hektik und ständiger Erreichbarkeit, ist es leicht, den Moment zu verpassen und sich in der Flut der Aufgaben und Verpflichtungen zu verlieren. Die moderne Gesellschaft fordert von uns, immer erreichbar zu sein, Multitasking zu beherrschen und uns an die schnelle Taktung des Lebens anzupassen. Inmitten dieser turbulenten Realität kann es wohltuend sein, von der traditionellen Weisheit des japanischen Zen-Buddhismus zu lernen, Anleihen zu nehmen und die Kraft der Achtsamkeit zu entdecken.

Ein inspirierendes Beispiel für die Bedeutung von Achtsamkeit und Präsenz im Alltag ist der Vortrag „Achtsamkeit ist die Einmaligkeit des Momentes“ von dem Redner und Unternehmer Michael Okada. Der Deutsch-Japaner Okada hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen die Einmaligkeit und Vergänglichkeit des gegenwärtigen Moments nahezubringen. Er betont die Wichtigkeit, den Moment bewusst zu erleben und sich der Gegenwart voll und ganz hinzugeben.

Im Zen-Buddhismus spielen Achtsamkeitspraktiken eine zentrale Rolle. Durch Meditation und Stille wird den Mönchen ermöglicht, den gegenwärtigen Moment intensiv zu erleben. Dabei geht es nicht um das Streben nach Zielen oder das Lösen von Problemen, sondern vielmehr darum, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick zu lenken und ihn in seiner ganzen Pracht zu erfassen.

Der Keynotespeaker Michael Okada betont, dass es in seinen Vorträgen nicht um die Vermittlung von Buddhismus geht, sondern um einige sehr praktikable Ansätze daraus. „Als Deutsch-Japaner ist es mein Anliegen, den Menschen, die Einmaligkeit des Momentes nahezubringen, frei von irgendwelcher Esoterik„, so Okada.

Die Praxis der Achtsamkeit hilft uns, die Flut der Gedanken zu beruhigen und unseren Geist zu fokussieren. Indem wir uns auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren, können wir die Hektik des Alltags hinter uns lassen und unsere innere Ruhe wiederfinden. Wir lernen, uns bewusst zu werden, wie wir unseren Geist mit Sorgen und Zukunftsängsten überladen und wie wir uns selbst in den ständigen Gedankenstrom verwickeln.

Ein wesentlicher Aspekt der Zen-Buddhismus ist die Betonung der Vergänglichkeit. Alles in dieser Welt ist vorübergehend, und die Kunst besteht darin, die Schönheit und Einzigartigkeit jedes Augenblicks wahrzunehmen, bevor er vorübergeht. Indem wir uns der Vergänglichkeit bewusst sind, lernen wir, die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen und die kostbaren Momente des Glücks zu erkennen, die oft übersehen werden.

Achtsamkeit lehrt uns auch, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Oftmals sind wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder der Zukunft verhaftet und verpassen dadurch die Fülle des Jetzt. Indem wir uns jedoch auf das Hier und Jetzt konzentrieren, können wir die Qualität unserer Erfahrungen verbessern und das Leben in all seinen Facetten wahrnehmen.

Der Vortrag von Michael Okada verdeutlicht, dass Achtsamkeit eine aktive Entscheidung ist. Es erfordert Übung und Geduld, um im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und die Schnelllebigkeit des Alltags hinter sich zu lassen. Indem wir jedoch regelmäßig Achtsamkeitspraktiken in unseren Alltag integrieren, können wir die Ruhe und Klarheit finden, die wir in unserer hektischen Welt so dringend brauchen.

In einer Zeit, in der wir ständig von Ablenkungen umgeben sind, ist Achtsamkeit eine wertvolle Ressource, um uns wieder mit uns selbst zu verbinden und unsere innere Balance zu finden. Es ermöglicht uns, bewusst zu leben, anstatt im Autopilot-Modus zu funktionieren. Indem wir den Moment bewusst erleben und ihn in seiner ganzen Präsenz annehmen, können wir ein erfüllteres und bedeutungsvolleres Leben führen.

Insgesamt verdeutlicht der Vortrag von Michael Okada die Kraft der Achtsamkeit, um dem hektischen Alltag zu entfliehen und den gegenwärtigen Moment voll und ganz zu erfahren. Indem wir uns bewusst werden, dass alles vergänglich ist und unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick lenken, können wir die Einzigartigkeit und Schönheit des Lebens erkennen und eine tiefere Verbundenheit mit uns selbst und unserer Umwelt entwickeln. Die Praxis der Achtsamkeit ist ein Geschenk, das wir uns selbst machen können, um dem ständigen Tempo des Lebens zu entkommen und die kostbaren Augenblicke bewusst zu erleben.

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Als Unternehmer nutzt er diese interkulturellen Chancen und vermittelt als Vortragsredner in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen. Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, Fleiß und Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der Unternehmer und begeisternde Redner in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

