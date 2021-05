Es ist wichtig zu verstehen, dass die Sprachsuche der nächste Schritt für das Wachstum Ihres Unternehmens ist. Denn dies ist ein wichtiger Schritt zur Suchmaschinenoptimierung.

Jede neue Technologie verändert die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen potenzielle Kunden erreichen und mit ihnen interagieren kann. In den letzten Jahren hat die Sprachsuche zugenommen, insbesondere mit der Entwicklung von Geräten wie Google Home oder Amazon Echo.

Laut Google verwenden 27% der weltweiten Online-Bevölkerung die Sprachsuche auf Mobilgeräten. Diese Zahl steigt weiter an, sodass die Optimierung der Sprachsuche für das Wachstum Ihres Unternehmens unerlässlich ist.

Was ist Sprachsuche?

Die Sprachsuche ist eine Technologie, die die Spracherkennung verwendet, um Online-Suchen durchzuführen. Der Benutzer muss die Wörter laut aussprechen, anstatt sie in die Suchleiste einzugeben. Anschließend führt das System die Suche durch und liefert die entsprechenden Ergebnisse oder erledigt die von ihnen übertragene Aufgabe.

Heutzutage haben alle Suchmaschinen eine Spracherkennungstechnologie implementiert. Darüber hinaus sind Sprachassistenten immer beliebter geworden. Laut Statista verwendeten im Jahr 2020 rund 4,2 Milliarden Menschen Sprachassistenten, und diese Zahl wird sich bis 2024 verdoppeln.

Wie die Optimierung der Sprachsuche Ihrem Unternehmen zugutekommt:

Wie Sie vielleicht feststellen, birgt die Sprachsuche ein großes Potenzial für Ihr Unternehmen. Die Hauptvorteile einer Investition in die Optimierung der Sprachsuche sind folgende:

# 1 Es beeinflusst Ihr „lokales SEO“

Eine interessante Tatsache bei Sprachsuchen ist, dass 22% von den Anfragen standortbezogen sind. Dies bedeutet, dass die Optimierung der Sprachsuche Ihre lokale SEO-Position erheblich verbessert. Vermarkter verstehen diesen Zusammenhang zwischen Sprachsuche und Lokalität bereits. Aus diesem Grund wird das Interesse an der Optimierung der Sprachsuche zunehmen, um die SEO des Unternehmens zu verbessern. Beispielsweise suchen Benutzer nach Unternehmen „in meiner Nähe“. Daher sollten Ihre Keywords entsprechend angepasst werden.

# 2 Das Kundenerlebnis wird verbessert

Mit der Sprachsuche können Ihre potenziellen Kunden jede gewünschte Frage zu Ihrem Unternehmen stellen und die Antwort innerhalb weniger Sekunden erhalten. Mit Sprachassistenten können Benutzer diese Suchvorgänge unterwegs und „Hands-Free“ durchführen.

Wenn Sie in die Optimierung der Sprachsuche investiert haben, erhalten die User genaue Informationen über Ihr Unternehmen. Dies verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Loyalität Ihrer Kunden.

# 3 Es wird den Traffic auf Ihre Webseite oder Ihren E-Shop lenken

Eine Sprachsuche generiert nicht nur die Antwort, nach denen der Benutzer gesucht hat. Darüber hinaus wird ein Link zur Website oder zum E-Shop Ihres Unternehmens angezeigt. Wenn ein Benutzer an Ihren Diensten oder Produkten interessiert ist, klickt er daher auf den Link, um mehr über diese zu erfahren.

# 4 Es verschafft Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil

Im Wesentlichen ist die Optimierung der Sprachsuche ein Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, den Sie nicht verpassen sollten. Sie können damit die Reichweite Ihres Unternehmens erweitern und die Beziehung zu Ihren potenziellen Kunden verbessern. Mit dem Fortschritt dieser neuen Technologie wird die Notwendigkeit einer Optimierung der Sprachsuche wichtiger denn je.

Das Fazit

Investieren Sie in die Optimierung der Sprachsuche, um die Vorteile zu nutzen und den Wettbewerbsvorteil zu erzielen, den Sie benötigen. Kontaktieren Sie uns (https://blueshepherd.de/) noch heute, um zu erfahren, wie Sie das Potenzial voll ausschöpfen können!

