Die 3 größten Fehler beim Start als Online-Coach – Fortune Family Learnings

Die Fortune Family deckt die häufigsten Start-Fehler von Online-Coaches auf – und zeigt, wie du sie vermeidest.

„Ich habe 30.000 Euro in meine Website investiert und hatte trotzdem keine Kunden“ – „Meine Einzelcoachings sind so günstig, dass ich nebenbei kellnern muss“. Diese frustrierten Aussagen hört das Team der Fortune Family täglich von Coaches, die kurz vor dem Aufgeben stehen.

Die Fortune Family hat in den letzten Jahren über 2.000 Coaches beim Aufbau ihres Business begleitet. Dabei kristallisierten sich drei kritische Fehler heraus, die immer wieder auftauchen – und die den Erfolg massiv blockieren. „Das Tragische ist“, so Katharina, „dass die meisten Coaches unglaublich viel Potenzial haben. Sie müssen nur aufhören, diese klassischen Fehler zu wiederholen.“

Der steinige Weg zum erfolgreichen Coach

Warum so viele Coaches scheitern

Die Statistik ist ernüchternd: Viele Coaches geben bereits im ersten Jahr auf. Aus den Erfahrungen der Fortune Family zeigt sich ein klares Muster. „Wir sehen immer wieder die gleichen Fehler“, erklärt Katharina. Der klassische Weg führt oft über teure Ausbildungen, aufwändige Websites und niedrige Preise – direkt in die Frustration. Besonders bitter: Die meisten dieser Fehler sind völlig vermeidbar. Stattdessen investieren viele Coaches ihre gesamten Ersparnisse in die falschen Dinge. „Ein Coach kam zu uns, nachdem er 30.000 Euro in Marketing ohne Erfolg investiert hatte“, berichtet Katharina.

Die typische Coaching-Falle

Der „normale“ Weg als Coach sieht überwiegend so aus: Du machst eine teure Ausbildung, richtest eine schöne Praxis ein oder investierst in eine aufwändige Website. Dann wartest du auf Kunden – die leider nicht von alleine kommen. Die wenigen, die kommen, zahlen zu wenig. Du liest endlose Blog-Posts über E-Mail-Marketing und Funnels. Die Verzweiflung wächst. Am Ende nimmst du einen Nebenjob an, um deine Rechnungen zu bezahlen. „So haben wir es bei vielen Coaches erlebt, bevor sie zu uns kamen“, schildert das Fortune Family Team ihre Beobachtungen.

Die 3 größten Stolperfallen beim Start als Coach

Fehler 1: Zu viel Geld für Website & Praxisräume

Der „typische Werdegang“ eines Coaches beginnt oft mit einer teuren Ausbildung und hohen Investitionen in die Infrastruktur. „Du machst eine teure Coaching-Ausbildung, richtest dir eine schöne Praxis ein oder investierst viel Geld in eine teure Website“, beschreibt die Fortune Family den klassischen Weg. Wie Sonee, eine erfolgreiche Hundetrainerin aus dem Fortune Family Programm, zeigt, geht es auch anders. Sie startete ohne teure Investitionen und erreichte innerhalb von 6 Wochen ihre ersten 5-stelligen Umsätze. „Am meisten geholfen hat mir die Tatsache, dass nicht die äußeren Umstände, sondern meine innere Einstellung entscheidend war“, berichtet sie von ihren Fortune Family Erfahrungen.

Fehler 2: Der Preisfehler – zu billig ist zu teuer

Jenny, heute eine erfolgreiche Business-Fotografin, machte anfangs den klassischen Preisfehler. „Ich war zwar schon 5-stellig im Monat, aber komplett überarbeitet und erschöpft“, erinnert sie sich. Die Fortune Family betont: Der Preis deines Coachings bestimmt nicht nur deinen Umsatz, sondern auch die Qualität deiner Kunden. Ein zu niedriger Preis führt zu:

– Kunden ohne echtes Commitment

– Zu vielen Einzelcoachings

– Energieverlust durch ständiges Arbeiten

– Fehlender Zeit für Weiterentwicklung

– Frustration durch mangelnde Kundenergebnisse

Fehler 3: Unklare Positionierung – der Alleskönner-Irrtum

Marta und Fuat, heute erfolgreiche Finanzcoaching-Experten, starteten zunächst mit einem zu breiten Ansatz. „Wir haben Betriebe und Unternehmen offline begleitet – mit beachtlichem Erfolg, aber verbunden mit großem Zeitaufwand“, berichten sie. Erst durch eine klare Positionierung und ihr „Premium Promise Offer“ erreichten sie in den ersten drei Jahren einen Umsatz von 6,2 Millionen Euro.

Die Fortune Family Lösung: Der moderne Weg zum Erfolg

Die richtige Investition

„95% des Erfolgs basieren auf dem richtigen Mindset, nur 5% auf der Strategie“, ist eine zentrale Erkenntnis der Fortune Family. Marina, Gründerin von Feminess, bestätigt: „Durch die Fortune Family habe ich mir erlaubt, dass mein Unternehmen viel schneller wachsen darf.“ Ihr Umsatz stieg um 500%, das Team wuchs von 10 auf 25 Mitarbeiter.

Premium-Preise von Anfang an

Corinne und Enrico, die „Liebesflüsterer“, zeigen eindrucksvoll, was mit der richtigen Preisstrategie möglich ist. Von prekären Verhältnissen schafften sie es innerhalb eines Jahres zu Workshops mit 80.000 Euro Umsatz. „Wir haben selbst gesehen, dass die Strategie der Fortune Family funktioniert“, betonen sie.

Dein einzigartiges Erfolgsversprechen

Jan und Carina, erfolgreiche Ärztecoaches, erreichten durch ihr klares „Premium Promise Offer“ eine Abschlussquote von 100%. „Seit wir die Fortune Family kennen, ist es viel, viel leichter geworden, dieses Ziel für unsere Kunden zu erreichen“, berichten sie.

Die 11 goldenen Weisheiten für deinen Erfolg als Coach

1. Fokussierung ist der Schlüssel

2. Große Ziele setzen und vom Ziel aus denken

3. Mit Commitment antreten

4. Von innen nach außen kreieren

5. Schnelle Entscheidungen mit starkem Commitment treffen

6. Innere Stimmen kontrollieren („Quatschi, halt’s Maul!“)

7. Angefangenes zu Ende bringen

8. Kunden spiegeln dich

9. Durch Angst hindurchgehen

10. Planbar Kunden gewinnen

11. Ständiges Wachstum leben

Konkrete Handlungsempfehlungen für deinen Start

Die ersten Schritte

1. Starte mit minimaler Infrastruktur

2. Entwickle dein Premium-Coaching-Programm

3. Definiere deine Nische und Zielgruppe präzise

4. Baue eine Facebook-Gruppe auf

5. Investiere in dein Mindset

Der Weg zur Skalierung

– Entwickle Workshops statt Einzelcoachings

– Automatisiere deine Kundengewinnung

– Baue eine starke Community auf

– Arbeite konstant an deinem Mindset

– Bleibe authentisch in deiner Kommunikation

Fazit: Dein Weg zum erfolgreichen Coach

Die Fortune Family Erfahrungen zeigen: Erfolg als Coach ist keine Frage des Budgets oder der Voraussetzungen. Wie die Erfolgsgeschichten von Sonee, Jenny, Marina, Corinne und Enrico sowie Jan und Carina beweisen, ist der entscheidende Faktor dein Mindset und die richtige Strategie.

„Die meisten überschätzen, was innerhalb von ein, zwei Monaten möglich ist, aber unterschätzen, was innerhalb von zwei, drei Jahren möglich ist“, fasst das Fortune Family Team zusammen. Wenn du die drei klassischen Fehler vermeidest und stattdessen auf die bewährte Strategie setzt, steht deinem Erfolg als Coach nichts mehr im Weg.

