Brain food!

Das Stichwort „Brain Food“ ist unglaublich essenziell im Arbeitsalltag!

Mithilfe einer ausgewogenen Ernährung, verbessern wir unsere Konzentration und vermeiden eher ein Nachmittagstief oder helfen durch einen energiereichen Snack nach und steigern die Arbeitsleistung nachhaltig bis zum Ende des Tages!

Lesen Sie hier gerne nach, wenn Sie sich für Energieballs am Nachmittag interessieren!

Hier folgt eine Auflistung der gesündesten Lebensmittel und deren Benefits:

Die 20 gesündesten Lebensmittel:

Spinat: Reich an Vitaminen (A, C, K) und Mineralstoffen wie Eisen und Kalzium. Unterstützt die Augen und das Immunsystem.

Brokkoli: Enthält Ballaststoffe, Vitamin C und krebshemmende Verbindungen.

Beeren (z.B. Blaubeeren, Erdbeeren): Voll von Antioxidantien, die Zellen schützen und entzündungshemmend wirken.

Avocado: Eine gute Quelle für gesunde Fette, Ballaststoffe und Vitamine, die den Cholesterinspiegel senken.

Walnüsse: Reich an Omega-3-Fettsäuren, die das Herz-Kreislauf-System unterstützen.

Lachs: Ein fetthaltiger Fisch, der reich an Omega-3-Fettsäuren ist, förderlich für das Herz und die Gehirnfunktion.

Süßkartoffeln: Reich an Beta-Carotin, Vitamin A und Ballaststoffen, die gut für Augen und Verdauung sind.

Mandeln: Eine Quelle für gesunde Fette, Proteine und Ballaststoffe, die den Blutzuckerspiegel stabilisieren.

Knoblauch: Hat antibakterielle, antivirale und antioxidative Eigenschaften.

Quinoa: Ein vollständiges pflanzliches Protein, reich an Ballaststoffen und wichtigen Aminosäuren.

Grüner Tee: Reich an Antioxidantien, insbesondere Katechine, die das Risiko für Herzkrankheiten senken können.

Karotten: Reich an Beta-Carotin und Vitamin K, gut für Augen und Haut.

Leinsamen: Eine ausgezeichnete Quelle für Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe, die die Verdauung fördern.

Joghurt: Enthält Probiotika, die die Darmgesundheit unterstützen, sowie Kalzium und Vitamin D.

Tomaten: Vollgepackt mit Lycopin, einem Antioxidans, das das Risiko für Herzkrankheiten und Krebs reduziert.

Kurkuma: Das Curcumin in Kurkuma hat starke entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften.

Paprika: Reich an Vitamin C und Antioxidantien, die die Immunabwehr unterstützen.

Linsen: Eine wertvolle Quelle für pflanzliches Protein, Ballaststoffe und wichtige Mineralstoffe.

Eier: Vollgepackt mit Proteinen und essentiellen Nährstoffen wie Cholin, das die Gehirnfunktion unterstützt.

Dunkle Schokolade: Enthält Flavonoide, die gut für das Herz sind, wenn sie in Maßen genossen wird.

Diese Lebensmittel gelten auf Grundlage ihrer Nährstoffdichte und der positiven gesundheitlichen Auswirkungen auf das Herz, die Verdauung, das Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden als besonders gesund!

Probiotika:

Es sind lebende Mikroorganismen, welche in gewissen Mengen gesundheitliche Vorteile hervorrufen, insbesondere für das Verdauungssystem. Sie finden sich in verschiedenen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln und gehören oft zu den Bakterienarten Lactobacillus und Bifidobacterium.

Hier folgen einige Aspekte, die Probiotika so essenziell machen!!

1. Optimierung der Darmgesundheit:

Probiotika können die Balance der Darmflora fördern. Dieses Gleichgewicht kann durch eine ungesunde Ernährung, Antibiotika oder Krankheiten gestört werden. Eine gesunde Darmflora unterstützt die Verdauung, den Schutz vor schädlichen Mikroben und die Produktion von Vitaminen wie Vitamin K und B-Vitamine.

2. Stärkung des Immunsystems:

Ein großer Teil des Immunsystems befindet sich im Darm. Probiotika können die Immunantwort verbessern, indem sie das Wachstum nützlicher Bakterien fördern, was wiederum die Abwehr von Krankheitserregern unterstützen kann.

3. Verdauungsbeschwerden lindern!

Studien demonstrieren, dass gewisse Probiotika Symptome wie Blähungen, Durchfall und Reizdarmsyndrom abschwächen können.

Vor allem sind sie sinnvoll nach einer Antibiotika-Behandlung, da diese oft auch nützliche Darmbakterien zerstört.

4. Probiotika in Lebensmitteln:

Sogenannte „probiotische“ Lebensmittel ( = „für das Leben“ – damit sind Lebensmittel gemeint, welche Mikroorganismen enthalten, die in ausreichender Menge in unseren Darm gelangen und dort positive gesundheitliche Wirkungen zeigen) sind unter anderem Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi und Miso.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Produkte, die als probiotisch vermarktet werden, eine ausreichende Menge lebender Mikroorganismen enthalten, um gesundheitliche Vorteile zu bewirken.

5. Probiotika in Nahrungsergänzungsmitteln:

Probiotische Nahrungsergänzungsmittel beinhalten oft gewisse Bakterienstämme in hoher Konzentration.

Hierbei ist es essenziell, die richtigen Stämme für das jeweilige gesundheitliche Ziel auszuwählen, da nicht alle Probiotika die gleiche Wirkung hervorrufen.

Wissenschaftlich gut untersuchte Stämme sind z.B. Lactobacillus rhamnosus GG und Bifidobacterium animalis.

6. Mögliche Risiken:

Wenngleich Probiotika im Allgemeinen als sicher gelten, können sie bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, schweren chronischen Erkrankungen oder nach Operationen Infektionen auslösen.

Auch allergische Reaktionen auf bestimmte Bakterienstämme sind möglich.

Probiotika sind in jedem Fall ein spannendes Forschungsgebiet, welches viele Möglichkeiten zur Förderung der Gesundheit bietet. Die Auswahl des richtigen Produkts und die Beratung durch Fachleute sind jedoch maßgebend für den Nutzen!

– Die 20 gesündesten Lebensmittel-



Link zu unserer Inhouse Schulung zu dem Thema „Gesunde Führung“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

Deutschland

fon ..: 02871-239508-8

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Bildungsinstitut Wirtschaft – Bundesweite Inhouse Seminare –

Das Bildungsinstitut Wirtschaft ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen in den Bereichen

o Kommunikation im Team

o Verkaufstraining

o Gesunde Führung

o ESG

o Telefontraining

o Business Knigge

o Social Media

o Digitalisierung

o Compliance

o Datenschutz

o Zeitmanagement

o Ereignismanagement

Die Themen werden in modernen Präsentationen für die Kunden vorbereitet und praxisnah und lebendig in Workshops an die Teilnehmer/innen weitergegeben.

Die Präsentationen werden den Teilnehmern in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

info@bildungsinistut-wirtschaft.de

www.bildungsinstitut-wirtschaft.de

Inhaberin:

Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“



Pressekontakt:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

fon ..: 028712395078

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.