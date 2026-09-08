Dichtungstechnik als Bestandteil der Prozesssicherheit in der Medikamentenproduktion

Sichere Pharma-Prozesse beginnen bei der richtigen Dichtungstechnik. Gleitringdichtungen und O-Ringe von ttv verbinden Hygiene, Medienbeständigkeit und zuverlässige Prozesssicherheit.

Gleitringdichtungen und O-Ringe für pharmazeutische Produktionsprozesse

Die ttv technische teile vertrieb GmbH entwickelt und liefert Dichtungstechnik für Anwendungen in der Pharmaindustrie. Mit Gleitringdichtungen, O-Ringen und anwendungsspezifisch ausgelegten Dichtungslösungen unterstützt ttv Pharmaunternehmen dabei, sensible Produktionsprozesse zuverlässig, hygienisch und wirtschaftlich zu betreiben.

In der pharmazeutischen Produktion entscheidet nicht ausschließlich die Qualität eines Wirkstoffs über die Sicherheit eines Medikaments. Ebenso entscheidend sind stabile Abläufe, hygienische Sicherheit und eine dauerhaft zuverlässige Anlagentechnik.

Gerade im Umfeld moderner Produktionsstandorte von Teva Pharmaceutical Industries/ratiopharm treffen hochautomatisierte Prozesse auf besonders strenge regulatorische Anforderungen. Anlagen müssen reproduzierbar arbeiten und höchste Anforderungen hinsichtlich Reinheit, Medienbeständigkeit und Sterilisierbarkeit erfüllen.

Eine wesentliche Funktion übernehmen dabei Dichtungssysteme. Sie verhindern Leckagen, schützen sensible Medien vor Verunreinigungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung ungeplanter Stillstände. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Gleitringdichtungen und hochspezialisierte O-Ringe von ttv.

Hohe Anforderungen an die Dichtungstechnik

In pharmazeutischen Produktionsumgebungen können bereits geringste Materialveränderungen oder Partikelbildungen Validierungsprozesse beeinflussen, Chargen gefährden oder die Produktsicherheit beeinträchtigen.

Die eingesetzte Dichtungstechnik muss daher dauerhaft chemisch beständig, sterilisierbar und prozessstabil funktionieren. Gleichzeitig wirken aggressive Reinigungsmedien, Heißdampfsterilisation, starke Temperaturwechsel und wechselnde Druckverhältnisse auf die eingesetzten Komponenten ein.

Besonders anspruchsvolle Bedingungen entstehen in Misch- und Rührwerken, Sterilpumpen, Reaktoren, Dosier- und Abfüllanlagen sowie in CIP- und SIP-Systemen. Entscheidend ist hierbei nicht allein die eigentliche Dichtfunktion, sondern das abgestimmte Zusammenspiel von Werkstoff, Medienbeständigkeit und hygienischem Design.

Dynamische Abdichtung sensibler Prozesse

Die eingesetzten ttv-Gleitringdichtungen gewährleisten insbesondere in Pumpen, Rührwerken und weiteren dynamischen Prozessanlagen die zuverlässige Abdichtung sensibler pharmazeutischer Medien.

Im Mittelpunkt steht ein hygienegerechtes Design mit sehr guter Reinigbarkeit und möglichst geringen Toträumen. Gleichzeitig müssen die Dichtungen den wiederkehrenden Belastungen durch Reinigungs- und Sterilisationsprozesse dauerhaft standhalten.

Abhängig von der jeweiligen Anwendung kommen spezielle FDA-konforme Elastomere, PTFE-basierte Werkstoffe sowie hochreine Kohle- und Keramiklaufpartner zum Einsatz. Die Auswahl erfolgt abhängig von Medium und Temperatur sowie abgestimmt auf die jeweiligen Reinigungsverfahren.

O-Ringe als sicherheitsrelevante Komponenten

Neben Gleitringdichtungen übernehmen O-Ringe von ttv zahlreiche sicherheitsrelevante Funktionen in Ventilsystemen, Clamp-Verbindungen, Dosiersystemen und Rohrleitungsverbindungen.

Von besonderer Bedeutung sind dabei Eigenschaften wie FDA- und USP-Class-VI-Konformität, niedrige Extraktionswerte, geringe Partikelbildung sowie ein reproduzierbares Langzeitverhalten unter anspruchsvollen Prozessbedingungen.

Prozessverständnis statt Standardlösung

Für ttv endet die Aufgabenstellung deshalb nicht bei der Lieferung einer Gleitringdichtung oder eines O-Rings. Im Sinne des eigenen Ansatzes „Beyond Supply“ steht vielmehr das Verständnis des gesamten Prozesses im Vordergrund. Von den eingesetzten Medien über Reinigungs- und Sterilisationszyklen bis zu regulatorischen Anforderungen und den tatsächlichen Betriebsbedingungen.

Die Auslegung der Dichtungssysteme erfolgt daher konsequent medien-, reinheits- und anwendungsbezogen. Neben den technischen Kennwerten stehen insbesondere Prozesssicherheit, Reinigungseignung, Wartungsarmut und eine langfristig hohe Anlagenverfügbarkeit im Mittelpunkt.

„In der Pharmaindustrie entscheidet nicht allein die Qualität einer Dichtung, sondern ihr Zusammenspiel mit dem gesamten Prozess“, erklärt Harald Nitzschke, CEO ttv.

Auf dieser Grundlage unterstützt ttv Pharmaunternehmen dabei, sensible Produktionsprozesse langfristig stabil, sicher und wirtschaftlich zu betreiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ttv technische teile vertrieb gmbh

Frau Elisabeth Gira

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Die ttv technische teile vertrieb GmbH steht für Herstellerkompetenz Made in Germany und über 40 Jahre Erfahrung in der Gleitlager- und Dichtungstechnik sowie in Engineering & Consulting. Mit spezialisierten Teams, einem interdisziplinären Board of Experts und weltweit vernetzten Produktionsstätten bietet ttv technisch fundierte, verlässliche Lösungen.

Große Lagerkapazitäten sichern schnelle und flexible Lieferzeiten. Unter dem Leitgedanken „Beyond Supply“ begleitet ttv Kunden ganzheitlich – von der Bedarfsanalyse über die Produktempfehlung bis zur Beschaffung und Lieferung.

Die Lösungen kommen in Branchen wie z.B. Land- und Baumaschinen, Forsttechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Defense, Antriebstechnik und Automotive zum Einsatz.

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