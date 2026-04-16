DEUTZ AG, VDMA NRW, Adobe und TechDivision laden Digital-Entscheider zum exklusiven Praxis-Event nach Köln

Am 9. Juli 2026 öffnet die DEUTZ AG ihr historisches Technikum in Köln für Entscheider insbesondere aus dem Maschinen- und Anlagenbau und gibt Einblicke in deren Digitalisierungsinitiativen.

Unter dem Titel „Next Level B2B im Maschinenbau – Digitale Transformation & KI-Potenziale am Beispiel der DEUTZ AG“ geben Führungskräfte des Motorenherstellers erstmals Einblick in ein laufendes Transformationsprojekt: die Ablösung einer über 20 Jahre alten globalen B2B-Plattform durch eine moderne Digital-Commerce-Lösung.

Das Veranstaltungsformat ist bewusst anders konzipiert als klassische Branchenkonferenzen: keine Sponsoren- Pitches, keine allgemeinen Keynotes. Im Mittelpunkt stehen echte Projektdaten, KI-Anwendungsfälle aus dem DEUTZ-Konzern und ein kontrovers moderiertes Streitgespräch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Beratung.

Zu den Programm-Highlights zählen:

– Die Keynote von Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln/ECC Köln, liefert eine aktuelle Markteinordnung zu Stand und Entwicklung des B2B-Commerce in der Industrie.

– Prof. Dr. Christian Hürter, CIO der DEUTZ AG, und Niklas Cox, Principal AI Architect, geben exklusive Einblicke in das KI-Universum des Konzerns.

– Das Projektteam rund um Christian Damm, Maximilian Alex und Angelika Thome zeigt praxisnah, wie die Migration eines globalen B2B-Systems in der Realität abläuft – inklusive SAP-Integration und früher KPIs.

– Im abschließenden Streitgespräch diskutieren Prof. Dr. Christian Hürter (DEUTZ AG), Dr. Kai Hudetz (IFH Köln), Stefan Willkommer (TechDivision), Kevin Löpke (VDMA NRW), Prof. Dr. Nils Finger (CBS International Business School) und Hartmut König (CTO Central Europe, Adobe) über die Herausforderungen von Digitalisierung und KI in der Industrie.

Den historischen Abschluss des Events bildet der Live-Start des originalen Otto-Motors von 1876 – einer der ersten serienmäßig gebauten 4 Takt Motoren, der zusammen mit dem Versuchsmotor von 1867 im DEUTZ Technikum zu bewundern ist.

„Wir wollen zeigen, dass digitale Transformation im Maschinenbau keine Hochglanz-Geschichte ist. Es ist harte Arbeit – und sie lohnt sich. DEUTZ ist bereit, das transparent zu machen. Das ist in unserer Branche alles andere als selbstverständlich“, daher freuen wir uns enorm auf das Event, sagt Stefan Willkommer, CEO und Co-Founder der TechDivision GmbH.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist aus organisatorischen Gründen eine vorherige Bestätigung durch Deutz, VDMA oder TechDivision notwendig.

Nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Event:

– Datum: Mittwoch, 9. Juli 2026

– Beginn: 13:30 Uhr (Programm ab 14:00 Uhr)

– Ort: DEUTZ Technikum (Werksmuseum), Ottostraße 1, 51149 Köln

– Anmeldung: https://www.techdivision.com/next-level-b2b-deutz-2026

– Anmeldeschluss: 2. Juli 2026

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Herr Josef Willkommer

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