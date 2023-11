Deutsche Markenqualität: ISIDOR Carports

Passend zum Winterbeginn hat das bekannte Unternehmen ISIDOR aus Brandenburg seine neueste Produktlinie vorgestellt: Premium-Carports in bester deutscher Handwerksqualität.

Premium Carports in Zimmermannsqualität, und das Made in Germany? Geht das zu einem vernünftigen Preis? Ja, das geht. Der Holzspezialist ISIDOR mit Sitz in Brandenburg an der Havel hat zu Herbstbeginn sein neues Sortiment vorgestellt. Die hochqualitativ gefertigten Carports werden in Brandenburg entwickelt, gefertigt und verpackt, sodass sie rechtzeitig zum Winterbeginn Fahrzeuge in ganz Deutschland vor Wind, Regen und Schnee schützen können.

Vor allem im Zuge der immer häufiger auftretenden Wetterkapriolen ist es vielen Menschen wichtiger denn je, ihr Auto gut zu schützen. Stürme und Hagel können enormen Schaden anrichten und nicht jede Versicherung deckt diese ab. Besser also gleich vorzusorgen und das geliebte Auto sicher abzustellen – unter einem ISIDOR Carport.

Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten der neu entwickelten Carports bringen für jeden Kunden die passende Auswahl. Unabhängig davon, ob man sich für ein mitgeliefertes Dach oder ein individuell gestaltetes Dach entscheidet, ob man ein Einzel- oder Doppelcarport bevorzugt oder eine erhöhte Version für den geliebten Camper wünscht, ISIDOR bietet eine Vielzahl von Kombinationen, einschließlich Carports mit Abstellräumen. Es sei darauf hingewiesen, dass alle Modelle der Carports zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung zu äußerst attraktiven Einführungspreisen erhältlich sind. Das Beste ist, gleich zuzugreifen!

ISIDOR ist stets bemüht, die Zufriedenheit der Kunden sicherzustellen und auf die individuellen Bedürfnisse dieser einzugehen. Für aktuelle Informationen empfiehlt sich darum ein regelmäßiger Besuch der ISIDOR-Website: www.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

