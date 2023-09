Deutsch-kurdische Unternehmer unterstützen Zuwanderer in Frankfurt

„CEO Yusuf Tüm für Einsatz im Newcomers Network Frankfurt geehrt.“

Frankfurt, 15. September 2023 – Yusuf Tüm, CEO der Tüm Holding, wurde in diesem

Jahr bei der Preisverleihung im Kaisersaal des Frankfurter Römers für sein

Engagement zugunsten des Newcomers Network ausgezeichnet. Das Newcomers

Network ist Frankfurts Netzwerk für internationale Neubürger, ein beeindruckendes

Projekt von Dr. Stefan Söhngen. Newcomers Network heißt internationale Fach- und

Führungskräfte sowie ihre Familien und andere Neuankömmlinge im Rhein-Main

Gebiet herzlich willkommen. „Newcomers“ steht hier für neue Ideen und

Möglichkeiten, die Frankfurt dringend benötigt. Die Türkei ist 2023/2024 offizielles

Partnerland.

In turbulenten Zeiten ist es wichtig zu verstehen, wie bedeutend eine harmonische, vielfältige und respektvolle Gemeinschaft ist. Der Unternehmer Yusuf Tüm ist davon überzeugt, dass

„Zuwanderer nur mit ihren Träumen kommen, aber grenzenlose Perspektiven und Ideen

schaffen“ und unterstützt die Idee des Newcomers Network uneingeschränkt.

Vor 35 Jahren kam Tüm mit seiner Familie als Flüchtling nach Deutschland. Schon in sehr

jungen Jahren musste er sich mit der bitteren Realität auseinandersetzen. Seine Reise vom

Flüchtlingskind zu dem, was er heute ist, war von unzähligen Herausforderungen geprägt.

Dennoch hat er viel gelernt, ist gewachsen und hat seinen eigenen Weg gefunden.

Der ehemalige Flüchtling und heutige erfolgreiche Unternehmer, Yusuf Tüm, fungiert als Brücke zwischen Deutschland und der Türkei und ist überzeugt, dass die Beziehung zwischen beiden Ländern weiter gestärkt werden sollte. Tüm engagiert sich gerne bei der Umsetzung von Projekten in diese Richtung, um die Türkei als wichtigen Investitionspartner und treibende Kraft für die deutsche Wirtschaft zu positionieren.

Ein bevorstehendes Ereignis ist das Newcomers-Festival am 07.10.2023 im Frankfurter Römer, bei dem die Türkei als Partnerland vorgestellt wird. Yusuf Tüm ist CEO der Tüm Holding GmbH in Hofheim/Ts. Er ist seit 1998 in Deutschland in der Bau- und Immobilienbranche selbstständig tätig. Mit der Tüm Holding GmbH bietet er seit 2021 Beratung und Servicedienstleistungen für die Branche sowie Unterstützung bei

der Entwicklung von Immobilienprojekten. Die Holding investiert darüber hinaus in Marken in den

Bereichen Gastronomie, Hygiene sowie Sport und Gesundheit.



