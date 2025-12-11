Dermaday GmbH in Dortmund wird Excellence Partner von Amaderm

Neuer Excellence-Partner von Amaderm – Kosmetikstudio DermaDay . Im Studio können Spark Pro und Spark Pro IPL zur dauerhaften Haarentfernung und Anti-Aging live erlebt und getestet werden.

_Spark Pro & Spark Pro IPL: Modernste Laser- und IPL-Technologie für dauerhafte Haarentfernung und Anti-Aging jetzt im Dortmunder Showroom erlebbar_

Dortmund, 11.12.2025

Die Dermaday GmbH, ein auf hochwertige Haut- und Beautybehandlungen spezialisiertes Kosmetikstudio in Dortmund, erweitert ihr Leistungsspektrum und setzt dabei auf modernste Laser- und IPL-Technologie. Als offiziell ernannter Excellence-Partner der Amaderm GmbH gehört Dermaday zu aktuell nur rund 15 ausgewählten Studios in Deutschland, die den Spark Pro Haarentfernungs-Laser und das Spark Pro IPL-System als Showroom vor Ort präsentieren, testen und erlebbar machen.

Showroom für Fachpublikum und Beauty-Profis

Als Excellence-Partner fungiert Kosmetikstudio Dermaday nicht nur als Behandlungszentrum für Endkundinnen, sondern auch als Showroom und Beratungsstandort für Fachkreise.

Im Rahmen von individuellen Terminen können sich u. a. folgende Zielgruppen vor Ort informieren:

Kosmetikstudios, die ihr Angebot um professionelle Laser-Haarentfernung erweitern möchten

Nagel- und Beauty-Studios, die ein zusätzliches Premium-Standbein suchen

Ärztinnen, Heilpraktiker:innen und medizinische Fachpraxen, die auf moderne, sichere Technik setzen wollen

Interessenten haben die Möglichkeit, den Spark Pro und Spark Pro IPL live im Einsatz zu sehen, Behandlungen zu beobachten und sich die Bedienung, Einstellungen und Sicherheitsfunktionen zeigen zu lassen. Das Laser Gerät kann anschliessend bei der Firma Amaderm GmbH gekauft werden.

„Uns ist wichtig, dass nicht nur die Ergebnisse überzeugen, sondern auch das dahinterstehende Konzept sichere Technik, klare Aufklärung und praktikable Abläufe für den Alltag im Studio oder in der Praxis“, betont Dermaday.

Funktionsprinzip einfach erklärt

In Präsentationen und Beratungen legt Dermaday großen Wert darauf, die Technologie verständlich zu vermitteln.

Die Laser-Haarentfernung funktioniert, vereinfacht gesagt, nach folgendem Prinzip:

Lichtenergie trifft auf das im Haar enthaltene Melanin

Die Lichtenergie wird in Wärme umgewandelt

Diese Wärme führt zur gezielten Schädigung des Haarfollikels, ohne die umliegende Haut zu verletzen

Anhand der Fitzpatrick-Skala wird erklärt, welche Haut- und Haartypen besonders geeignet sind und welche Einschränkungen es gibt. Gleichzeitig werden die integrierten Sicherheitsfunktionen wie fortschrittliche Hautkühlung und intelligente Energieabgabe erläutert, um das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.

Sicher, strukturiert und realistisch

Für Endkundinnen bietet Dermaday einen klaren, strukturierten Behandlungsplan:

Individuelle Beratung und Hautanalyse

Erklärung der benötigten Anzahl an Sitzungen und Abstände (auf Basis der natürlichen Wachstumsphasen der Haare)

Realistische Erwartungshaltung statt überzogener Versprechen

Hohe Hygienestandards im Studio sowie geschultes und zertifiziertes Personal

„Transparenz ist uns extrem wichtig“, so Dermaday. „Wir erklären, warum mehrere Sitzungen nötig sind, wie sich die Haarreduktion im Laufe der Zeit zeigt und wo Grenzen der Methode liegen. Nur so entsteht langfristiges Vertrauen – sowohl bei unseren Kundinnen als auch bei Kolleginnen aus der Branche, die sich für das System interessieren.“

Mehrwert für die Region Dortmund und die Beauty-Branche

Mit der neuen Excellence-Partnerschaft stärkt Dermaday nicht nur die eigene Position als Expertenstudio für Laser-Haarentfernung und IPL, sondern schafft auch einen Mehrwert für die gesamte Region:

Kundinnen und Kunden in und um Dortmund profitieren von modernster Technologie auf Premium-Niveau

Studios und Praxen aus ganz NRW können vor Ort testen, ob der Spark Pro bzw. Spark Pro IPL zu ihrem Angebot passt

Amaderm gewinnt mit Dermaday einen Partner, der sowohl fachlich als auch kommunikativ stark im Markt verankert ist

„Lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen – jetzt ist der richtige Moment“, lautet der Leitsatz, mit dem Dermaday die neue Phase im Unternehmen beschreibt.

Über Dermaday GmbH

Die Dermaday GmbH ist ein Kosmetik- und Hautpflege-Studio mit Sitz in Dortmund. Das Angebot umfasst u. a. professionelle Gesichtsbehandlungen, apparative Anti-Aging-Konzepte, dauerhafte Haarentfernung sowie individuelle Hautpflegeberatung. Mit der offiziellen Ernennung zum Excellence-Partner der Amaderm GmbH und der Funktion als Showroom für Spark Pro und Spark Pro IPL baut Dermaday seine Rolle als moderne Anlaufstelle für High-Tech-Beauty in der Region weiter aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DermaDay GmbH

Frau Nilufar Hashemian

Londoner Bogen 3

44269 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023113064969

web ..: https://www.dermaday.de

email : info@dermaday.de

Pressekontakt:

Dermaday GmbH

Frau Nilufar Hashemian

Londoner Bogen 3

44269 Dortmund

fon ..: 023113064969

email : info@dermaday.de

