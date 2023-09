Der Zusammenhang von Gesundheit, Leistung und Kommunikation

Es lohnt sich somit als Führungskraft sich sehr intensiv mit dem Thema „Gesunde Führung“ auseinanderzusetzen.

„Seminar Gesunde Führung“ – Stress und Gesundheit in der Führung

Wie sieht es aus mit der Möglichkeit der Einflussnahme der Führungskräfte auf die Mitarbeitenden aus?

Der Stand der Forschung beweist eindeutig, dass es einen Zusammenhang zwischen Führung und psychischer Gesundheit gibt.

Führungskräfte können über eine gesunde Selbstführung und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit der Beschäftigten Einfluss nehmen. Somit ist es wichtig, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.

Dauerhafter Stress macht krank

Stress gehört für viele Menschen zum Alltag dazu. Es ist jedoch extrem wichtig, dass Maß zu halten.

Dauerhafter Stress macht krank und unglücklich

Ständige Hochspannung sorgt für ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, psychische Probleme

Viele weitere Erkrankungen werden begünstigt.

Entspannungsübungen können helfen, den Stress zu reduzieren.

Man sollte beruflich und privat eine Mischung aus Schutzwall und Ventil entwickeln. Die Führungskräfte können mit gesunder Führung zu mehr Widerstandskraft und Resilienz beitragen.

Gesunde Führung

Was genau bedeutet nun „Gesunde Führung“?

Gesunde Führung geht dabei Hand in Hand mit den Grundzügen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und soll so die körperliche wie mentale Gesundheit im gesamten Unternehmen aufrechterhalten.

Hinzu kommen erforderliche Kompetenzen in agiler Führung und hybrider Führung

Details zu agiler und hybrider Führung

Agile Führung bedeutet, immer daran zu arbeiten, dass das Unternehmen sich an Veränderungen maximal schnell anpassen kann.

Sie unterstützt Mitarbeiter auf Augenhöhe dabei, gemeinsam die besten Lösungen für Herausforderungen zu finden.

Dabei finden die Bedürfnisse aller Stakeholder Berücksichtigung.

Was ist hybride Führung (Hybrid Leadership)?

Hybride Führung, auch bekannt als Hybrid Leadership

Die hybride Führung ist ein moderner Führungsstil, bei dem ein Team oder eine Organisation sowohl aus Mitgliedern besteht, die aus der Ferne arbeiten, als auch aus solchen, die physisch anwesend sind. Als Führungskraft ist es wichtig, ein Teamgefühl für das gesamte Termin herzustellen. Das erfordert eine gute Schnittstellenkommunikation sowie Teambuilding Maßnahmen.

Der Stress mit dem Stress

Stress ist …ein als unangenehm empfundener Zustand, der von der Person als bedrohlich und unausweichlich erlebt wird

Person kommt zu der Einschätzung, dass alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen

Der Begriff „Stress“ wird teilweise auch inflationär benutzt….jedoch….

Im Arbeitsalltag ist Stress allgegenwärtig

Mindestens 32 Prozent der Deutschen leiden häufig oder sogar ständig unter Stress

2022 – Eine Mehrheit der Deutschen (58%) hat sich im letzten Jahr mindestens einmal so gestresst gefühlt, dass es sich auf das tägliche Leben ausgewirkt hat

Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer denken, dass sie die Arbeit nicht bis zum Rentenalter ausüben können

Folgen von Stress: Arbeitsunfähigkeit und Leistungsverlust

Studien konnten die Einschätzung der Arbeitnehmer belegen, dass ihnen Stress die Gesundheit raubt

Nur kurzfristige Stress- Situationen wirken aktivierend

Stehen wir oft oder langfristig unter Stress, kostet uns die Belastungsfähigkeit, Kreativität und Gesundheit

Folgen:

Körperliche Erkrankungen

Tinnitus

Rückenbeschwerden

Magen- und Herz-Kreislaufprobleme

Psychische Erkrankungen

Angststörungen

Depressionen

Burnout

Auswirkung auf die Krankenquote

Die Frage, was uns stresst, ist komplex….

Empfinden von Stress ist individuell sehr verschieden

Aufgabe kann interessante Herausforderung oder der ultimative Stress sein

Welches subjektive Empfinden haben die Mitarbeitenden?

Arbeitsatmosphäre und Arbeitsorganisation spielen eine große Rolle

Wie gebe ich die Aufgaben an die Mitarbeitenden weiter?

„Haben Sie ein Problem oder teilen Sie eine gemeinsame Herausforderung?“

Wie motiviere ich die Mitarbeitenden und wie optimiere ich die Produktivität (Engagament, Gesundheit, Leistungsbereitschaft)

1. Team: Unterstützung im Team durch Vorgesetzte und Kollegen

2. Autonomie und Selbstbestimmung: Autonomie und Handlungsspielraum bei der Umsetzung von Aufgaben

3. Gerechte Entlohnung: Finanzielle und persönliche Wertschätzung

Gesundheitsförderliche Arbeitsatmosphäre ensteht bei Gemeinschaftsgefühl zur Verbesserung der Gesamtsituation.

Geteilte Verantwortung – Gemeinsame Lösungen

Krankenquote in funtionierenden Teams deutlich geringer – Man möchte das Team nicht „hängen lassen.“

