Der Winter steht vor der Tür: Jetzt ist Zeit fürs Badefass

Ein Badefass kennen die meisten Menschen als Kaltbecken nach der Sauna. Dass es aber auch Ausführungen mit Ofen und Whirlpoolfunktion gibt, lässt das Herz des Wellnessfans höher schlagen.

Ein Badefass, auch als Badezuber oder Holzbadebottich bekannt, ist ein Freizeit- und Wellnessprodukt, das in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen hat. Es wird im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt und sowohl als Kaltbecken als auch als Whirlpool genutzt. Bei Achleitner, dem Spezialisten für hochqualitative Holzprodukte für den Garten, weiß man um die steigende Beliebtheit der Badefässer.

Ein Badefass bietet eine entspannende Umgebung, in der man sich zurücklehnen, abschalten und Stress abbauen kann. Das warme Wasser und die natürliche Umgebung tragen zur Entspannung und zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Erwärmt wird das Wasser in den Achleitner Badefässern übrigens über einen praktischen Holzofen.

Mit dieser Funktion schafft ein Badefass einen geselligen Raum, in dem Freunde und Familie zusammenkommen können und gemeinsam das heiße Wasser und die umgebende Natur genießen können. Auch für romantische Abende zu zweit und dem Beobachten der Sterne bietet sich das Badefass an. Ein Badefass kann das ganze Jahr über genutzt werden im Sommer zur Abkühlung und im Winter mit heißem Wasser. Der Aufenthalt in warmem Wasser kann übrigens bei der Linderung von Muskelverspannungen, Gelenkschmerzen und Stress helfen. Es kann auch die Durchblutung fördern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Einige Badefässer verfügen über Whirlpoolfunktionen, die Blasen erzeugen und für zusätzliche Entspannung sorgen. Dies kann die Badeerfahrung noch angenehmer machen.

Die Wahl zwischen einem Badefass mit oder ohne Ofen hängt von den persönlichen Vorlieben und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Ofen kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur heizen, was es ganzjährig nutzbar macht. Die Entscheidung für eine Whirlpoolfunktion hängt von den individuellen Präferenzen ab und kann die Badeerfahrung bereichern. Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, wendet sich am besten gleich an die Experten von Achleitner: www.holzprodukte-achleitner.at.

Und dann kann der Winter kommen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Achleitner Holzwaren KG

Frau Petra Achleitner

Stauf 4

4890 Frankenmarkt

Österreich

fon ..: +43 (0)7684-6372

web ..: http://www.holzprodukte-achleitner.at/

email : office@holzprodukte-achleitner.at

In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen.

Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz.

Achleitner – Ihr Spezialist für Holzprodukte!

Pressekontakt:

Achleitner Holzwaren KG

Frau Petra Achleitner

Stauf 4

4890 Frankenmarkt

fon ..: +43 (0)7684-6372

web ..: http://www.holzprodukte-achleitner.at/

email : presse@romanahasenoehrl.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.