Der Rohstoffmarkt sieht sich international in einer angespannten Situation. Grilkota Hersteller ISIDOR kann trotzdem liefern.

Ein Finnisches Grillhaus ist der Traum so manchen Grillfans. Kein Wunder, bietet diese Grillhütte, auch Grilkota genannt, die Möglichkeit, bei jedem Wetter zu grillen, Sommer wie Winter. Dabei ist es gar nicht so einfach, sich diesen Traum im Sommer 2021 zu erfüllen. Die Rohstoffknappheit wird im Moment weltweit spürbar, in Deutschland mangelt es vor allem, aber nicht nur, an Holz und Metall. Beide Materialien werden für den Bau einer Finnischen Grillhütte benötigt, denn die Hütte besteht großteils aus Holz. Für den Grill und die damit verbundene Konstruktion wird Metall benötigt.

Bei ISIDOR in Brandenburg ist man mit dieser Situation genauso konfrontiert wie viele andere Unternehmen auch, mit dem Vorteil, dass ISIDOR als Großabnehmer auch weiterhin Zugang zu nordischer Fichte hat und regelmäßig Lieferungen erhält. Damit ist es dem Unternehmen möglich, auch weiterhin die Grilkota „Finja“ im Programm führen zu können, wobei die Lieferzeiten zwischen Holzkonstruktion und Grill im Moment noch auseinanderklaffen. Wer jetzt bestellt, kann garantiert im Winter grillen, so lautet die Devise und das sind im Vergleich zur allgemeinen Situation absolut gute Nachrichten.

Eine weitere gute Nachricht: Die Grilkota Finja kommt mit herausnehmbaren Seitenpaneelen und kann somit mit wenigen Handgriffen in einen luftigen Pavillon verwandelt werden, der in den heißen Sommermonaten lauschige Abende verspricht.

Noch eine gute Nachricht gefällig? Experten und Expertinnen sprechen bereits jetzt von einer Entspannung der Rohstoffsituation zum Ende des Jahres!

Jetzt gleich die Grillkota ordern unter grillkota.isidor.de.

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

