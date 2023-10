Der Ort für besondere Feiern auf Usedom

Die Ostseeinsel Usedom garantiert zu jeder Jahreszeit beste Voraussetzungen für Erholung. Das Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel bietet zudem beste Bedingungen für Feiern jeder Art.

Natürlich Usedom

Die Ostseeinsel Usedom hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt zu einer Urlaubsdestination für das ganze Jahr. Daran haben die meisten Sonnenstunden sowie der längste Strand und die längste Seebäderpromenade Deutschlands einen Anteil. Doch auch abseits des 42 Kilometer langen und 80 Meter breiten Feinsandstrands lassen sich die fast 2000 Sonnenstunden genießen. So begeistert gerade das idyllische Usedomer Hinterland mit 14 Naturschutzgebieten, dem ruhigen Achterwasser, zahlreichen Binnenseen und Wäldern sowie inseltypischen Orten voller Charme und bewegter Historie.

Das Wasserschloss Mellenthin im Herzen Usedoms

Der vielleicht bekannteste Ort im Hinterland befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist das nur 500 Einwohner zählende Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Usedoms erster Kaffeerösterei, Schloss-Shop und gläserner Insel-Manufaktur. Die Vielfalt an frisch gebrauten Bieren, edlen Spirituosen und röstfrischen Kaffees aus aller Welt ist beachtlich. Neuerdings kann man sich über die schlosseigene Produktvielfalt nicht nur im Schloss-Shop im Haupthaus informieren, sondern auch in der Insel-Manufaktur am Ortseingang, wo man viele der Produkte auch probieren oder sich einer Führung anschließen kann.

Bunte Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin

Bei den Gästen ebenfalls beliebt sind die bunten Themen-Events, die auf Wasserschloss Mellenthin im November an fünf Tagen die Woche stattfinden. Ein opulentes Buffet haben alle gemeinsam. Darüber hinaus unterscheiden sich die Events thematisch voneinander. Während immer dienstags beim Mittelalterlichen Ritterbuffet mit Musik und bester Stimmung die Zeit der Edelleute zum Leben erweckt wird, dreht sich beim Brauer-Abend jeden Donnerstag alles ums Bier. Beim Winterlichen Schlemmerfest jeden Freitag und Samstag wird es dann noch einen Tick üppiger. Der sonntägliche Brunch schließlich kombiniert das Frühstücks-Buffet mit einem Mittagessen. Spezielle Events wie die DDR-Ostalgie-Abende am 10. bzw. 24.11.2023 komplettieren den Veranstaltungskalender im November auf Wasserschloss Mellenthin.

Weihnachts-, Betriebs- und Familienfeiern auf Wasserschloss Mellenthin

Diese bunten Themen-Events machen das Wasserschloss Mellenthin auch zu einem Ort für ganz besondere Feiern auf Usedom. Darüber hinaus bietet das Wellness-Hotel im Herzen der Insel zum Beispiel mit dem „Kulinarischen Winter-Mollen-Menü im Schloss“ – auch in Kombination mit einem Übernachtungs-Arrangement – beste Voraussetzungen für die Weihnachts- oder Betriebsfeier sowie für die Feier im Kreis der Familie.

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

