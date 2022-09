Ein junges und dynamisches Team das den Schlüsseldienst digitalisieren und revolutionieren möchten.

Das Schlüsseldienst Team Schmidt in Darmstadt und Krefeld möchte die Schlüsseldienst-Branche digitalisieren und wieder seriös machen. In den letzten Jahren hat die Branche unter einem großen Imageschaden gelitten. In der Branche haben sich immer mehr Betrüger angesiedelt um schnelles Geld zu verdienen. Das ist ein großes Problem für seriöse und lokale Firmen die teilweise sogar von Betrügern eingeschüchtert und aufgefordert wurden ihre lokalen Geschäfte zu schließen. Vor allem in Großstädten ist die Lage katastrophal da dort am meisten Geld verdient werden kann. Wir möchten den Schlüsseldienst wieder zu einem guten Image verhelfen, weg von Betrug, hin zu einer modernen und seriösen Branche. Hierfür möchte das Team rundum Schmidt die Branche weitestgehend modernisieren. Das Team Schlüsseldienst Darmstadt und Schlüsseldienst Krefeld Schlüsseldienst Schmidt berechnet nur Festpreise und gibt den Preis bereits direkt am Telefon durch. In Zukunft soll der Schlüsseldienst direkt über die Webseite bzw. eine App beauftragt und bezahlt werden können. So fühlen sich Kunden noch sicherer und können bereits vorab einen festen Preis bezahlen. Das macht die Preisstruktur sehr transparent und vermeidet utopische Preise die von anderen Schlüsseldiensten aufgerufen werden. Das Team in Darmstadt und Krefeld möchte so den Kampf gegen die Kriminalität gewinnen und sich als modernes und vorzeige Unternehmen in der Branche etablieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlüsseldienst Schmidt

Herr Sebastian Schmidt

Ostwall 108

47798 Krefeld

Deutschland

fon ..: 02151 91360 20

web ..: https://www.xn--schlsseldienst-krefeld-vlc.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Schlüsseldienst Schmidt ist ein Schlüsseldienst mit Niederlassungen in Darmstadt und Krefeld.

Pressekontakt:

Schlüsseldienst Schmidt Darmstadt

Herr Sebastian Schmidt

Am Kavalleriesand 5

64295 Darmstadt

fon ..: 02151 91360 20

web ..: https://www.xn--schlsseldienst-darmstadt-ysc.net/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.