Der Mensch im Mittelpunkt: Die persönliche Betreuung im Hotelvertrieb bleibt für Kunden wichtig

Die Rolle der Teams im Verkauf ist trotz des Einsatzes von KI unverzichtbar. diavendo setzt daher verstärkt auf Trainings, um Mitarbeitende auf die wachsenden Anforderungen vorzubereiten.

Die menschliche Interaktion gewährleistet nicht nur ein gewinnbringendes Vertrauensverhältnis, sondern bietet die Möglichkeit, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit anzustreben. Auch wenn der technologische Fortschritt rasant an Fahrt aufnimmt, wird der persönliche Austausch im Vertrieb gleichzeitig immer wichtiger und unverzichtbarer, da persönliche Beziehungen nach wie vor den Schlüssel zum erfolgreichen Verkauf darstellen. Egal um welche Sales-Touch-Points es sich handelt: Reservierung, Zusatzverkäufe bei dem Check-in oder im Field-Sales.

Mit der stetig wachsenden Präsenz von KI in verschiedenen Geschäftsbereichen ist es einfacher denn je, auf automatisierte Prozesse zu setzen. Die Personalexperten von diavendo betonen jedoch, dass die emotionale Intelligenz, Empathie und das individuelle Eingehen auf Kundenbedürfnisse durch keinen Algorithmus ersetzt werden können. Im persönlichen Verkauf liegt die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und eine persönliche Bindung zu schaffen. Die Zukunft des Hotelvertriebs sollte in einer ausgewogenen Nutzung von menschlichen Fähigkeiten und technologischer Unterstützung liegen. diavendo setzt sich aktiv dafür ein, die bestmögliche Betreuung für Hotelkunden zu gewährleisten, indem es die Stärken von Mensch und Technologie vereint.

„Es zählt nach wie vor das wahrhafte Interesse an meinem Gegenüber, das Hinterfragen von Motiven und das Finden von Kundenbedürfnissen“, so Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo.

Bernhard Patter, geschäftsführender Gesellschafter von diavendo, ergänzt: „Erst die menschliche Komponente ermöglicht es, Kundenbedenken zu verstehen, flexibel auf Änderungen zu reagieren und individuelle Anforderungen zu erfüllen. Wir arbeiten daher regelmäßig an unseren Trainingsinhalten, damit wir eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeitenden in den Hotels garantieren können.“

diavendo setzt somit weiterhin auf qualifizierte Verkaufsteams, die nicht nur Produkte oder Dienstleistungen präsentieren, sondern auch als vertrauenswürdige Beraterinnen und Berater agieren.

In einer Zeit, in der Technologie einen immer größeren Raum einnimmt, betont Steffen Schock darüber hinaus sein Engagement für den persönlichen Verkauf. Die Zukunft des erfolgreichen Verkaufs liegt in der harmonischen Verbindung von menschlicher Intelligenz und technologischem Fortschritt. Es gilt die Stärken beider Seiten zu kombinieren. Denn der Einsatz von KI im Vertrieb bietet – ebenfalls bedingt durch den Mangel an Fachkräften in der Hotellerie – zahlreiche Vorteile.

Die Implementierung von KI-Tools ist ein ergänzender Bestandteil, der dazu beiträgt, Effizienz zu steigern und relevante Daten zu analysieren.

diavendo rät gerade in diesem Bereich in Schulungen und Tools zu investieren, die Verkaufsteams dabei unterstützen, die Vorteile von KI zu nutzen, ohne den persönlichen Touch zu vernachlässigen. Durch die Integration von KI-Technologien sollte danach gestrebt werden, zeitraubende Aufgaben zu automatisieren, um dadurch den Verkäufern mehr Raum für zwischenmenschliche Beziehungen und strategische Beratung zu geben.

