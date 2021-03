Aus der Überzeugung heraus, dass niemand vor die Entscheidung zwischen Kind und Karriere gestellt werden sollte, entstand das besondere Kita-Konzept des Familienunternehmens Kinderhut.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums erhielt die Traditionsmarke ein umfassendes Image-Update. Die Entscheidung für den Relaunch des bundesweit agierende Kita-Anbieters fiel bereits 2020. Gemeinsam mit der Essener Werbeagentur KOCH ESSEN überzeugt Kinderhut seit März 2021 mit geschärfter Corporate Identity und neuer Website.



Essen, 26.03.2021

Essen – Anfang 2020 begann die Zusammenarbeit des Kita-Anbieters Kinderhut mit der Werbeagentur KOCH ESSEN. Die Wahl fiel auf die bereits seit 1972 in Essen beheimatete Agentur, nachdem diese sich mit ihrer langjährigen Expertise in einem Auswahlverfahren gegen andere Bewerber durchsetzen konnte. In kundenindividuellen Workshops und kreativen Gesprächen wurden Auftritt, Medienpräsenz und Kommunikation gemeinsam analysiert und Optimierungspotenziale identifiziert. Das Ziel: Die Stärken der Traditionsmarke in Zukunft klar nach außen und innen kommunizieren.

Hjalmar Bremann und sein Brand-Team von KOCH ESSEN begleiteten den Prozess der Markenbildung von Anfang an. „Nur wer sich zu 100 % auf eine Marke einlässt, kann sie der gewünschten Zielgruppe wirklich näher bringen“, so die Überzeugung des Geschäftsführers, der 2006 mit seinen beiden Kollegen Ralph Müller und Markus Wache die Werbeagentur vom Gründer Reinhardt Koch übernahm.

Auf Basis der modernisierten Corporte Identitiy wurde ein zeitgemäßes Corporate Design entwickelt, das einen starken und prägnanten Auftritt auf allen Kanälen des Unternehmens garantiert. Man ging sogar noch einen Schritt weiter: Um die verschiedenen Angebote von Kinderhut in Zukunft klar und zielgruppengerecht kommunizieren zu können, wurden zwei neue, ausbaufähige Leistungsfelder geschaffen: Familyteam und Bildungsräume.

Hinter „Familyteam“ steht ein umfassendes Portfolio diverser Betreuungs- und Beratungsleistungen für Angestellte, die Familie und Beruf stressfrei unter den sprichwörtlichen „Hut“ bringen wollen. Dieser Familienservice steht Angestellten von Firmen zur Verfügung, die mit Kinderhut eine eigene Betriebskita realisiert haben oder ein betriebsnahes Betreuungsangebot nutzen.

„Bildungsräume“ ist der zweite Bereich, der nun als Leistungsfeld einen besonderen Stellenwert in der Unternehmenskommunikation einnimmt. Dahinter steckt eine Initiative zur Entwicklung neuer Kitas. Mit eigener Bauabteilung unterstützt Kinderhut Grundstückseigner und Immobilienbesitzer bei der Realisation sowie dem Bau neuer Kitas mit Betreuungsangeboten für Kinder zwischen 6 Monaten und 6 Jahren. Geht es dabei um die Erschließung komplett neuer Flächen, wird der fachgerechte und finanzierbare Bau von Kindertageseinrichtungen auf dem entsprechenden Grundstück in Kooperation mit dem Projektentwickler neworld ermöglicht.

Der Website-Relaunch im März 2021 komplettiert den neuen Markenauftritt des Unternehmens, das neben den 16 bestehenden Kitas bereits 3 neue Standorte errichtet. Unter www.kinderhut.de finden sich nun zielgruppenspezifische Informationen, die alle gebotenen Mehrwerte auf den Punkt bringen. Das moderne Design und die native Nutzerführung sorgen für einen professionellen ersten Eindruck. Viele Tipps für Eltern und ein umfassendes FAQ, das die Expertise der Kita-Profis zeigt, sorgen für zusätzliche Relevanz.

2021 wird die Transformation fortgesetzt – natürlich gemeinsam mit der Werbeagentur KOCH ESSEN. Man wird sich nun intensiv mit dem Thema Employer Branding beschäftigen, so Till Bremen, Geschäftsführer der Kinderhut GmbH.

