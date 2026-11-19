10 Fragen, die Eigentümer jetzt bewegen

Wer eine Immobilie verkaufen, vermieten oder eine Erbschaftsimmobilie übertragen möchte, steht oft vor einer wichtigen Entscheidung und hat Fragen: Wie entwickelt sich der Markt? Worauf kommt es heute beim Verkauf an? Und woran erkennt man einen guten Makler? Darüber sprach die Redaktion vom Schaufenster mit Mike Hübner, Inhaber von PROFICON Immobilien.

Herr Hübner, was unterscheidet Proficon Immobilien von vielen anderen Maklerbüros?

Proficon Immobilien ist ein inhabergeführtes Unternehmen und keine Filiale einer Franchise-Kette. Meine Kunden sprechen direkt mit mir, ich begleite jeden Auftrag persönlich – vom ersten Gespräch über die Vermarktung bis zum Notartermin und zur Schlüsselübergabe, denn Immobiliengeschäfte sind Vertrauenssache.

Ihr Firmenmotto lautet „Immobilienberatung ist Kümmern“ – was heißt das konkret?

Jeder Kunde hat andere Wünsche und Ziele, jede Immobilie ist ein Einzelstück. Das bedeutet, dass ich für jeden Kunden und jede Immobilie ein individuelles Konzept erarbeite, damit alles so abläuft, wie es sich der Kunde vorstellt, und wie es zu der Immobilie passt.

Welche Leistungen bieten Sie Ihren Kunden an?

Mein Schwerpunkt liegt auf Wohnimmobilien in Wolfenbüttel und Braunschweig. Ich begleite Eigentümer beim Verkauf von Häusern und Wohnungen, übernehme sichere Vermietungen, erstelle fundierte Immobilienbewertungen und berate bei Immobilien im Scheidungs- oder Erbschaftsfall. Gerade bei Scheidungen und Erbfällen zahlt sich Erfahrung besonders aus.

Wie sieht der Immobilienmarkt in unserer Region in diesen Zeiten aus?

Noch gut – zu jeder Zeit und in allen Wirtschaftslagen wurden Immobilien gekauft und verkauft. Früher hieß es „Lage, Lage, Lage“. Heute entscheiden zusätzlich Zustand und Energieeffizienz über den Verkaufserfolg. Käufer und Banken erwarten, dass sich diese Aspekte fair im Kaufpreis widerspiegeln. Dann gibt es auch für renovierungsbedürftige Immobilien weiterhin einen Markt – vorausgesetzt, der Preis ist realistisch. Selbstgenutztes Wohneigentum bleibt zudem der beste Schutz vor steigenden Mieten.

Wie hoch sind die Bauzinsen momentan, und wie werden sie sich entwickeln?

Sie liegen zwischen 3,75 % und 4,25 % für 10 Jahre, je nach Immobilie und Kundenbonität, und dürften sich nach heutiger Einschätzung im Jahresverlauf allenfalls noch um bis zu 0,25 Prozentpunkte erhöhen.

Man hört immer wieder, dass Banken zurückhaltender bei Finanzierungen geworden sind – wie begegnen Sie dem?

Alle Unterlagen zur Immobilie müssen sorgfältig zusammengestellt und geprüft sein. Wir fahren nur zum Notar, wenn die Finanzierung verbindlich zugesagt ist. Wenn Interessenten es wünschen, öffnen wir ihnen die Tür zu leistungsfähigen regionalen Filialbanken.

Wie lange dauert ein Hausverkauf in Wolfenbüttel durchschnittlich?

Bei marktgerechter Preisgestaltung und professionellem Marketing sind 2 bis 4 Monate eine übliche Vermarktungszeit.

Sie betonen das Marketing – was macht den Unterschied?

Immobilien verdienen mehr als Handyfotos. Professionelle Fotos, 360°-Rundgänge und Videos sorgen dafür, dass sich eine Immobilie von der Vielzahl der Angebote abhebt und deutlich mehr qualifizierte Kaufinteressenten erreicht.

Was ist stärker nachgefragt -Häuser oder Wohnungen?

Grundsätzlich gibt es für beide Immobilienarten eine gute Nachfrage. Das Stadtgebiet Wolfenbüttels ist der einzige Teilmarkt in der Region 38 mit stabilen Verkaufspreisen. Tendenziell sind aber aufgrund der gestiegenen Zinsen kleinere Immobilien mit wenig Renovierungsbedarf stärker nachgefragt als große Häuser mit umfassendem Modernisierungsbedarf.

Was empfehlen Sie Eigentümern, die aktuell über einen Verkauf nachdenken?

Wählen Sie Ihren Makler nicht nach den schönsten Versprechungen aus, sondern nach Kompetenz und Konzept. Ein guter Makler zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus: eine fundierte Ausbildung, regionale Marktkenntnisse und ehrliche Beratung mit Service.

Zur Person

Mike Hübner ist Inhaber von Proficon Immobilien. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Betriebswirtschaft sowie Bankrecht, und leitete anschließend Immobilienbereiche regionaler Banken. Seit 2010 berät er mit seiner Firma Eigentümer beim Verkauf, der Vermietung und Bewertung von Wohnimmobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PROFICON GmbH

Herr Mike Hübner

Ritterbrunnen 6

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 05312392820

web ..: http://www.proficon-immobilien.de

email : mike.huebner@proficon-immobilien.de

Pressekontakt:

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