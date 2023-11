Der FPZ Seitenkanalverdichter K05MS-1,5-3ph-Ihre Lösung für Druck- und Sauganwendungen mit dem VRL6 Sicherhe

Ihre Lösung für Druck- und Sauganwendungen mit dem VRL6 Sicherheitsventil

In anspruchsvollen Industrieanwendungen, in denen Druck und Vakuum präzise gesteuert werden müssen, ist der FPZ Seitenkanalverdichter K05MS-1,5-3ph- die perfekte Wahl. In Verbindung mit dem VRL6 Sicherheitsventil bietet er die ideale Lösung für Prozesssicherheit und optimale Leistung.

Leistungsstark und vielseitig:

Der K05MS-1,5-3ph- Seitenkanalverdichter von FPZ S.p.A. wurde entwickelt, um höchste Leistung und Flexibilität in Druck- und Sauganwendungen zu bieten. Mit einer Leistung von 1.5 kW im 50Hz-Betrieb bewegt er große Luftmengen mit einem Volumenstrom von 219 m³/h. Gleichzeitig erzeugt er im Saugbetrieb einen Vakuumdruck von -175 mbar und im Druckbetrieb einen Blasdruck von 175 mbar. Das macht ihn zur idealen Wahl für eine breite Palette von Anwendungen.

Optimale Prozesssicherheit mit dem VRL6 Sicherheitsventil:

In jeder Anlage kann es zu unvorhergesehenen Situationen kommen, die den Druck in der Leitung erhöhen. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen, bei denen die Maschine beschädigt werden könnte. Das VRL6 Sicherheitsventil schützt Ihren Seitenkanalverdichter vor solchen Situationen. Im Falle eines Druckanstiegs öffnet das Sicherheitsventil in einem definierten Druckfenster und ermöglicht so das kontrollierte Entweichen des überschüssigen Drucks. Dies schützt die Maschine vor Zerstörung und gewährleistet die Sicherheit Ihrer Anlage.

Geringes Gewicht und leiser Betrieb:

Trotz seiner leistungsstarken Fähigkeiten ist der K05MS-1,5-3ph- Seitenkanalverdichter überraschend leicht. Mit einem Gewicht von nur 26.0 kg ist er einfach zu installieren und zu transportieren. Darüber hinaus arbeitet er leise, mit einem Schalldruckpegel von nur 67.2 dB(A). Das schafft eine angenehme Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter.

Flexibel und effizient:

Der Seitenkanalverdichter kann in einem weiten Spannungsbereich betrieben werden, mit Unterstützung für Y-Delta-Verbindungen und Spannungen von 345V – 415V im 50Hz-Betrieb und 200V – 240V im 60Hz-Betrieb im Wide Range-Modus. Dies ermöglicht Ihnen die Anpassung an verschiedene Umgebungen und Anforderungen. Darüber hinaus kann der Seitenkanalverdichter mit handelsüblichen Frequenzumrichtern betrieben werden, um die Leistung nach Bedarf zu steuern und Energie zu sparen.

Umfassende Informationen und Bestellmöglichkeiten:

Um weitere Informationen über den FPZ Seitenkanalverdichter K05MS-1,5-3ph- zu erhalten und Ihre Bestellung aufzugeben, besuchen Sie unsere Shopseite (Link: FPZ Seitenkanalverdichter K05MS-1,5-3ph-). Dort finden Sie detaillierte technische Daten und Preise. Außerdem können Sie das ausführliche Datenblatt (Link: Datenblatt) herunterladen, um alle Informationen auf einen Blick zu haben.

Schützen Sie Ihre Maschine und gewährleisten Sie die Prozesssicherheit mit dem FPZ Seitenkanalverdichter K05MS-1,5-3ph- und dem VRL6 Sicherheitsventil. Mit dieser Kombination sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Anwendungen zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Anlage störungsfrei läuft.

Hinweis: Das VRL6 Sicherheitsventil schützt vor unerwünschten Druckanstiegen und gewährleistet die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschine. Kontaktieren Sie SKVTechnik für Preisanfragen und weitere Informationen zu Druck- und Vakuum-Sicherheitsventilen.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter, Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen kleine Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen. Sparen Sie beim Einkauf.

