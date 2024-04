Der bis zum 14. Mai laufende aktuelle RankensteinSEO-Contest kommt in die heiße Phase!

Früher Endspurt: Der bis zum 14. Mai laufende aktuelle RankensteinSEO-Contest kommt nun langsam in die heiße Phase!

Die Neue SEO-Challenge von Agenturtipp.de startete am 16. April: Der noch bis zum 14. Mai laufende „RankensteinSEO“-Wettstreit.

Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern: Für den fiktiven Suchbegriff „RankensteinSEO“ soll eine URL bei Contestende bei Google bestmöglich ranken!

Die Aufgabe der Challenge besteht darin, mit dem erfundenen und zuvor bei Google nicht auffindbaren Suchwort RankensteinSEO zum Ende der Challenge in der organischen Suche bei Google.de den ersten Platz zu belegen.

Hier nun wichtige Informationen zur SEO-Challenge:

Contestkeywort-Veröffentlichung: am 16.04. um 11 Uhr

Conteststart: Dienstag, 16.04.2024 um 11 Uhr

Contestende: Dienstag, 14.05.2024 um 11 Uhr

Contestzeitraum: 4 Wochen

Contestaufgabe: Für den erfundenen und zuvor bei Google nicht auffindbaren fiktiven Suchbegriff „RankensteinSEO“ soll eine URL bei Google letztlich bestmöglich ranken!

Contestanmeldung: Eine Anmeldung ist notwendig

Contesteinschränkung: Keine – teilnehmen darf Jeder!

Contestkosten für die Teilnahme: Null!

Contest-Rankingmessung: an 3 Stichtagen – am 10.05. und am 13.05. sowie am 14.05. jeweils um 11 Uhr!

Eine SEO-Challenge bzw. auch ein SEO-Contest ist ein Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs, mit dem Ziel, eine Domain (bzw. eine URL, d.h. eine Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie am Stichtag einen vorderen (gewünscht den ersten Platz) bei der betreffenden Suchmaschine belegt.

Zum Wettkampf wird berichtet u.a

bei OpenPr.de: https://www.openpr.de/news/1260955/Agenturtipp-de-hat-am-16-04-2024-den-SEO-Wettbewerb-RankensteinSEO-gestartet.html

bei Neue-Pressemitteilungen.de: https://neue-pressemitteilungen.de/bald-eine-woche-im-gange-seit-dem-16-04-2024-die-seo-challenge-rankensteinseo-von-agenturtipp-de.html

Nach zehn Tagen sind auch schon erste Favoriten für vordere Plätze bei der RankensteinSEO-Challenge sichtbar, so u.a. marmato (dot) com, omr (dot) com / de/reviews/pp/rankensteinseo, myshopify (dot) com, sowie mister-seo (dot) com und newego (dot) de.

Andere aussichtsreiche Kandidaten sind auch

thomasweber (dot) de /rankensteinseo-der-schluessel-zu-erfolgreichem-seo-fuer-kleine-und-mittelstaendische-unternehmen/

contentking (dot) de /news/rankensteinseo-neuer-seo-contest-2024/

waldhirsch (dot) de /ratgeber/rankensteinseo/

phoenixcontact (dot) com / l/rankensteinseo

agindi (dot) media /rankensteinseo

tierpraeparator (dot) de / rankensteinseo

halbe-rahmen (dot) de / rankensteinseo

adhelden (dot) de / rankensteinseo/

hanseranking (dot) de /rankensteinseo/

position-one (dot) de /rankensteinseo.html

dm (dot) de / moduluebersicht/conversionzauber

students-for-students (dot) de /rankensteinseo-beratung

Genutzte Analysetools: Die Arbeitsweise der Challenge-Teilnehmer kann in bewährter Weise wie schon in früheren SEO Wettbewerben mit den bekannten Analysetools beispielsweise von Google Analytics, Google Adwords, Semalt, Semrush, Sistrix/Seolytics, SEOQuake, SEObility, Searchmetrics, SEO Moz, Ahrefs, Abakaus, XOVI usw. analysiert und anschließend bewertet werden.

Relevante Challenge-Schlüsselwörter: RankensteinSEO, Rankenstein SEO, RankensteinSEO-Contest, RankensteinSEO-Challenge, RankensteinSEO-Wettbewerb, RankensteinSEO-Wettstreit, RankensteinSEO-Test, RankensteinSEO-Vergleich!

