Der Besuch der Natur macht gesund

Studien belegen: Aufenthalte in der Natur erhalten gesund. Wald und Bäume sind für die Gesundheit wichtig. Die natur.digital-App der Naturschutzverwaltungen hilft, schöne Natur-Plätze zu finden.

(Nürnberg, 9. Juli 2025) Zuletzt zeigte im Mai 2025 die Studie des internationalen Forschungsprojektes „Dr. Forest“, das von der Universität Freiburg begleitet wurde: Wälder haben eine positive gesundheitlich Wirkung auf Menschen – wie stark, hängt von der jeweiligen Waldstruktur ab. Bereits 2020 kamen Forschende in Leipzig zu dem Ergebnis, dass Bäume die mentale Gesundheit fördern. Und laut Max-Planck-Institut reduziert 6 Minuten Vogelgezwitscher täglich vor allem Ängstlichkeit und paranoide Tendenzen.

Die Schlussfolgerung aus all diesen Studien: ein Waldspaziergang ist gesund! Leider gibt es ihn nicht auf Rezept. Man muss selbst aktiv werden und raus in die Natur gehen. Im Wald, unter Bäumen, gibt es auch viele Vögel zu hören.

Ein sinnvoller Begleiter bei der Naturerkundung ist die App natur.digital des bayerischen Umweltministeriums. Sie hilft, die schönsten Natur-Plätze zu finden, gibt Auskunft über die Flora und Fauna Bayerns und zeigt interessante Routen – auch, aber nicht nur – im Wald an.

Gerade in der kommenden Ferienzeit können Familien die freien Tage für Naturerkundungen nutzen, und damit ganz nebenbei auch die eigene Gesundheit fördern. Mit natur.digital haben sie immer einen digitalen Naturguide in der Hosentasche dabei. Die interaktive App bietet spannende Naturinformationen und abwechslungsreiche Routen für Jung und Alt in ganz Bayern.

Über die App natur.digital:

* Herausgegeben von dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

* Kostenlos, werbefrei, kein Tracking, keine Datenspeicherung.

* Launch: Ende Juli 2023 – bisherige Downloads: über 31.000.

Rund 2.500 Routen, Gebiete und Highlights in der Natur | 1.400 Steckbriefe von Tieren, Pflanzen, Pilzen sowie Lebensräumen

Website: https://www.naturerlebnis.bayern.de/naturdigital

media4nature GmbH ist eine seit Gründung 2007 nachhaltige Marketingagentur aus Nürnberg.

