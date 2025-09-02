Der Affiliate-König schlägt wieder zu

In wenigen Tagen wird eine brandneue Möglichkeit zum online Geld verdienen enthüllt. Es geht um den boomenden Markt mit Hörbüchern. Und Du kannst daran teilhaben!

Hörbücher gab es auch früher schon, in Form von Audiokassetten oder CDs. Aber mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf digitalen Angeboten. Hörbücher werden über Streaming-Dienste verbreitet oder zum Download bereitgestellt. Auf Statista wird der weltweite Hörbuchmarkt für 2024 mit 8,15 Milliarden US Dollar angegeben. Und bis 2033 wird ein Marktumfang von 67,58 Milliarden US Dollar erwartet. Das wäre eine jährliche Steigerung von 26,5 %.

Die steigende Beliebtheit liegt auch darin begründet, dass für das Abspielen heutzutage keine speziellen Geräte mehr benötigt werden. Es genügt ein Smartphone, das mittlerweile nahezu jeder in der Tasche trägt. Und mit den passenden Ohrhörern kann man sein Hörbuch fast überall genießen, ohne andere Menschen zu stören. So kannst Du spannende Geschichten beim Joggen, im Fitnessstudio, beim Kochen, bei der Hausarbeit oder abends zum Einschlafen hören.

Ich glaube, die steigende Beliebtheit von Hörbüchern ist hinreichend nachgewiesen. Doch es sollte ja darum gehen, wie Du und ich an dem Boom mitverdienen können. Also das Geheimnis liegt natürlich in den immer besser werdenden KI-Anwendungen.

Im Prinzip könntest Du eine Text-KI hernehmen, die Dir aus einer Idee einen längeren Text entwickelt. Dann suchst Du Dir eine andere KI, die den Text spricht und daraus eine Audio-Aufnahme macht. Mit einer weiteren KI erstellst Du ein schickes Cover. Nun musst Du Audio und Cover auf einen entsprechenden Streaming-Dienst hochladen.

Jetzt hat praktisch die ganze Welt Zugriff auf Dein brandneues Hörbuch. Nur da es niemand kennt, wird es auch niemand kaufen. Du musst also auch noch Werbung machen und die kann ganz schön teuer sein. Also doch keine so gute Idee mit Deinem eigenen Hörbuch-Business?

Nun ja, in wenigen Tagen wird eine KI-basierte App enthüllt, die Dir alle oben beschriebenen Aufgaben abnimmt, inklusive der Vermarktung. Es kann also doch etwas werden mit Deinem eigenen Hörbuch-Business. Und zwar schneller und mit viel weniger Aufwand, als Du jetzt bestimmt denkst.

Wie gesagt, die Enthüllung erfolgt im Rahmen eines kostenfreien Webinars. Und hier kannst Du Dich anmelden: >> Anmeldung zum Webinar!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

marketing-support.biz

Herr Jörg Mrusek

Färbergasse 23a

04808 Wurzen

Deutschland

fon ..: 03425 835984

fax ..: 03425 8359875

web ..: https://marketing-support.biz

email : office@marketing-support.biz

Blog über Themen aus dem Bereich Geldverdienen und Online Marketing

Pressekontakt:

marketing-support.biz

Herr Jörg Mrusek

Färbergasse 23a

04808 Wurzen

fon ..: 03425 8359874

web ..: https://marketing-support.biz

email : office@marketing-support.biz

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.