Expertin Jutta Suffner erklärt auf ALZHEIMER DEUTSCHLAND, was wilde Heidelbeeren und 36 Prozent des Wirkstoffs Anthocyan in blueantox-Heidelbeeren bei Neuroinflammation so besonders machen.

Heidelbeeren, auch Blaubeeren oder Waldheidelbeeren genannt, rücken zunehmend in den Fokus der Alzheimer- und Demenz-Prävention. Wissenschaftliche Studien liefern immer mehr deutliche Hinweise darauf, dass ihre natürlichen Pflanzenstoffe, die sogenannten Anthocyane, bestimmte Gedächtnisfunktionen unterstützen und Prozesse im Gehirn beeinflussen können, die bei neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen. Das Info-Portal ALZHEIMER DEUTSCHLAND, das unter anderem regelmäßig über neue Erkenntisse zur Alzheimer-Prävention berichtet, sprach mit der biomedizinischen Diplom-Ingenieurin und Heidelbeer-Expertin Jutta Suffner über aktuelle Forschungsergebnisse und das Potential hochkonzentrierter Wildheidelbeerextrakte.

Alzheimer und andere Demenz-Erkrankungen: Was die wilde Heidelbeere für das Gehirn leisten kann

Neuroinflammation, also chronische Entzündungen in Gehirn, Rückenmark und Nervengewebe, oxidativer Stress und Gefäßveränderungen gelten heute als wichtige Einflussfaktoren bei der Entstehung von Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen. Genau hier setzt die Forschung zu den Anthocyanen – das ist der blaue Farbstoff in den wilden Heidelbeeren – an, aus der zunehmend vielversprechende Ergebnisse resultieren.

So zeigte etwa eine aktuelle Meta-Analyse mit 513 älteren Teilnehmern positive Effekte anthocyanreicher Interventionen auf verschiedene Gedächtnisleistungen. Weitere klinische Untersuchungen liefern zunehmend Hinweise auf Verbesserungen der Informationsverarbeitung und Veränderungen bestimmter Entzündungsmarker im Gehirn und im gesamten Organismus.

Allerdings: Diese Schutzfunktionen kommen in relevanter Menge nur in wilden Heidelbeeren vor und nicht in den gezüchteten Kulturheidelbeeren, die wir heute in Mengen in den Supermärkten vorfinden. Daher ist die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit dem Extrakt der wilden Heidelbeere zur Prävention sinnvoll. Doch auch hier gibt es natürlich deutliche Qualitätsunterschiede.

36 Prozent Anthocyane: Was „blueantox“ von anderen Heidelbeerprodukten unterscheidet

Nicht jede Heidelbeere ist gleich: Die europäische Wildheidelbeere (Vaccinium myrtillus) besitzt ein besonders reichhaltiges Anthocyan-Profil. Dipl.-Ing. (biomed) Jutta Suffner beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der wilden Heidelbeere und entwickelte die Produktlinie blueantox®. Der verwendete Bio-Wildheidelbeerextrakt ist auf 36 Prozent Anthocyane standardisiert. Bereits 200 Milligramm Extrakt enthalten damit mindestens 72 Milligramm dieser natürlichen Pflanzenstoffe.

Wilde Heidelbeere in „blueantox“: Neue Laboruntersuchungen bestätigen neuronalen Zellschutz

Auch aktuelle Untersuchungen aus dem Labor des Humanphysiologen Prof. Peter Dartsch liefern interessante Ergebnisse im Kontext zur Demenz-Prävention. In Zellversuchen zeigte blueantox® NEURO eine um 35 Prozent erhöhte Zellvitalität. Bei blueantox® NATUR stieg die Überlebensfähigkeit neuronaler Modellzellen unter oxidativem Stress um durchschnittlich 33,1 Prozent – mehr zu blueantox: https://blueantox.com

Warum die wilde Heidelbeere für die Alzheimer-Prävention ein so hohes Potential hat, was die Wissenschaft bisher weiß und weshalb die Anthocyan-Konzentration entscheidend ist, erfahren Sie im Schwerpunkt-Bereich „Alzheimer-Prävention“ auf ALZHEIMER DEUTSCHLAND:

https://www.alzheimer-deutschland.de/alzheimer-praevention/nahrungsergaenzung/wilde-heidelbeere-blaubeere-alzheimer-gehirn

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Initiatorin des Portals ist Katja C. Schmidt, ursprüngliche Entwicklerin einer anderen Therapie auf elektromagnetischer Basis, die selbst viele Jahre ein Familienmitglied mit Alzheimer pflegte und zudem seit vielen Jahren als Medizinjournalistin aktiv ist. Gemeinsam mit der „Ärztlichen Interessensgemeinschaft TPS“ – einem Zusammenschluss von Ärzten und Wissenschaftlern, die mit TPS arbeiten und/oder dazu forschen – setzt sie sich aus Überzeugung für mehr Sichtbarkeit und Aufklärung ein. Ziel ist es, modernen nicht-invasiven Hirnstimulationsverfahren wie der TPS den Weg in die öffentliche Wahrnehmung zu ebnen und die Offenheit gegenüber medizinischen Innovationen zu fördern – mit klarem Blick auf das, was Patientinnen und Patienten heute wirklich helfen kann.

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