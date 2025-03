Dem Urlaubstrend Coolcation auf der Spur: Sommerfrische für die ganze Familie im Schlosshotel Fiss

Das Schlosshotel Fiss bietet auf 1.438 Höhenmetern ideale Voraussetzungen für einen entspannten Sommerurlaub mit der ganzen Familie.

Belebende Alpenluft, kühle Nächte und trotzdem pures Sommerfeeling mit über 2.000 Sonnenstunden pro Jahr – das Fünf-Sterne-Schlosshotel Fiss in Tirol, Österreich bietet auf 1.438 Höhenmetern ideale Voraussetzungen für einen entspannten Sommerurlaub mit der gesamten Familie in angenehmem Klima. Mit der SUPER. SOMMER. CARD. steht Gästen ein vielfältiges Angebot an Bergbahnen und Wanderbussen kostenfrei zur Verfügung. Vormittags mit den SHF Wanderguides auf panoramareichen Pfaden, im Erlebnispark Hög oder auf zwei Rädern unterwegs, lädt das Hotel im Anschluss zum Entspannen im 5.000 Quadratmeter SHF Spa ein. Kulinarisch erwartet Gäste eine regional-inspirierte Küche: Vom liebevoll gestalteten Frühstücksbuffet über eine großzügige Auswahl am Nachmittagsbuffet bis hin zum mehrgängigen Abendmenü inklusive Kinderbuffet.

Abwechslungsreiche Aktivitäten für Aktivsportler jeden Alters

Rund um die Tiroler Bergdörfer Serfaus-Fiss-Ladis erstreckt sich ein Wandernetz von 500 Kilometern – von glasklaren Bergseen, über duftende Almwiesen bis hin zu spektakulären Aussichtspunkten auf über 3.000 Höhenmetern. Für kleine Entdecker sind die von Kinderbuchautor Thomas C. Brezina inszenierten Themenwege – Forscherpfad, Hexenweg und Piratenweg – ein besonderes Highlight. Hier wird Rätselspaß für die ganze Familie bei einer Gehzeit von ein bis drei Stunden geboten, der Piratenweg ist zudem kinderwagentauglich. An heißen Tagen erweist sich der Erlebnispark Hög auf 1.829 Höhenmetern mit dem Högsee als willkommene Abkühlung: Hier sorgen Tretboote, ein selbstgebauter Sprungturm und ein Wasserlabyrinth für frische Unterhaltung. Noch mehr Action bietet der Familien-Coaster-Schneisenfeger – eine Sommerrodelbahn, bei der Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreicht werden. Wer die Umgebung lieber auf zwei Rädern entdecken möchte, hat eine Auswahl von 200 Streckenkilometern. Abwechslungsreiche Touren laden zu individuellen Ausflügen oder geführten Erlebnissen mit den SHF Outdoorguides ein – vom gemütlichen Familienradweg, über Bergpanoramarouten bis hin zu anspruchsvollen Höhen-Trails. Nur wenige Minuten vom Hotel entfernt liegt der Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis mit Sprüngen, Hindernissen und Rampen für Anfänger ebenso wie für Profis. Mountainbikes und Helme stehen im Hotel nach Verfügbarkeit kostenfrei bereit, während im SHF Sportshop von Bacher Sport hochwertige Enduro-Mountainbikes und E-Bikes gemietet werden können. Zudem bietet das Schlosshotel Fiss im Sommer Entdeckungstouren für Teenager sowie abwechslungsreiche Workshops im Kids Club, wie Trampolinkurse und Hip-Hop, an.

Familiärer Genuss auf allen Ebenen

Zurück im Schlosshotel Fiss schafft das 5.000 Quadratmeter große SHF SPA einen Rückzugsort, der alle Bedürfnisse einer gemeinsam reisenden Familie anspricht. Im Family Spa Bereich samt Textilzone mit zwei Saunen, einem Bergkristall-Dampfbad sowie einem farbenfrohen Ruheraum mit Kaminfeuer dürfen die Kleinsten erste Wellnesserfahrungen sammeln. Betreute Peelings für Kinder runden das Erlebnis ab. Ruhesuchende Erwachsene werden im exklusiven Adult Spa inklusive Dampfbädern, Infrarotkabine und besonderen Saunaaufgüssen fündig. Währenddessen können sich junge Gäste in der schallisolierten Wasserwelt Splash im Kids- und Teens-Pool inklusive Baby-Becken, einer doppelt gewundenen Reifenrutsche, einer Wellenrutsche sowie einer Schaukelbucht austoben. Den krönenden Abschluss für alle liefert die Aqua Monte Wasserwelt samt 37 Meter langem Pool, der von Innen direkt in den Garten mit einem imposanten Panorama auf die umliegende Bergwelt führt.

Kulinarisch legt das Fünf-Sterne-Haus den Fokus auf eine regional-inspirierte Küche, darunter auch ein eigenes Kinderbuffet. Executive Chef Mathias Seidel und Küchenleiter Michael Angerer setzen in enger Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten bei all ihren Kreationen auf saisonale Zutaten: Vom liebevoll gestalteten Frühstücksbuffet über eine großzügige Auswahl am Nachmittagsbuffet bis hin zum mehrgängigem Abendmenü. Ergänzt wird das Menü durch ein reichhaltiges Salat- und Käsebuffet, vielfältige Themenbuffets pro Woche wie Fisch, Dessert oder ein Schnitzel-Abend. Ein zusätzliches Kinderbuffet wird vom Küchenteam immer frisch, saisonal und mit viel Leidenschaft für die kleinsten Gäste kreiert.

Über das Schlosshotel Fiss

Eingebettet in die Tiroler Region Serfaus-Fiss-Ladis, beeindruckt das Fünf-Sterne-Hotel Schlosshotel Fiss mit einem luxuriösen Urlaubserlebnis für die ganze Familie – ob mit oder ohne Kinder. Die 135, von Gastgeberin Simone Domenig individuell gestalteten, Zimmer und Suiten verbreiten alpine Gemütlichkeit, kombiniert mit edlem Design. Die einzigartige Ski-in & Ski-out-Lage führt im Winter via Aufzug direkt auf die Piste und in ein weitläufiges Skigebiet mit 214 Pistenkilometern. Im Sommer starten rund um das Hotel Wanderwege und Bikerouten für alle Ansprüche. Mit der Super.Sommer.Card steht Gästen ein vielfältiges Angebot an Bergbahnen und Wanderbussen zur Verfügung – ob für entspannte oder sportliche Touren oder die Themenwege des österreichischen Kinderbuchautors Thomas Brezina. Das SHF Jugendprogramm geht im Sommer mit Teens auf Entdeckungstouren, während sich kleine Gäste ab zwei Jahren von morgens bis abends bei abwechslungsreichen Aktivitäten im Kids Club austoben. Im exklusiven Beef Club, ausgezeichnet mit vier Hauben und einem Michelin-Stern, begeistert Küchenleiter Mathias Seidel mit charakteristischen Steak-, Fisch- und weiteren Fine-Dining-Kreationen. Familiäre Entspannung bietet das 5.000 Quadratmeter große SHF SPA, das mit dem Schloss Spa (ab 15 Jahren), der Wasserwelt Aqua Monte & Splash und dem Family Spa alle Bedürfnisse einer gemeinsam reisenden Familie anspricht.

