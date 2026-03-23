„Deine Stimme. Dein Verein“: Mietra startet 2. Runde beim Hofverkauf am 08.05.2026

Großer Hofverkauf in Bad Lausick von gebrauchten Schließfachschränken – Käufer können erneut mit ihrer Stimme Vereine unterstützen, die attraktive Geld- und Sachpreise erhalten.

Bad Lausick, 23.03.2026 – Am Freitag, 08. Mai 2026, öffnet das Mietra Lager (Heinrich-Heine-Straße 4, 04651 Bad Lausick) von 8:00 bis 18:00 Uhr erneut seine Tore für den großen Hofverkauf. Interessierte finden hier eine breite Auswahl an Schließfachschränken in verschiedenen Größen und Farben – ideal für Garage, Werkstatt oder Vereinsräume. Die Preise starten bereits ab 50 Euro, alle Schränke können direkt vor Ort besichtigt und sofort mitgenommen werden. Damit bietet der Hofverkauf eine attraktive Gelegenheit für Privatpersonen, Vereine und Unternehmen, langlebige und stabile Aufbewahrungslösungen zu günstigen Konditionen zu erwerben.

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht auch die begleitende Aktion in die nächste Runde: „Deine Stimme. Dein Verein“. Damit verbindet Mietra den Verkauf erneut mit einer besonderen Unterstützung für die Region.

So funktioniert’s:

Vereine melden sich bis 30.04.2026 über die Mietra Instagram- oder Facebook-Seite an.

Am Verkaufstag erhalten Käufer beim Erwerb eines Schließfachschranks eine Stimme, die sie direkt vor Ort einem Verein ihrer Wahl zuordnen können.

Die drei Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen.

Die Preise:

* Platz: 100 EUR für die Vereinskasse plus 2 Schließfachschränke

* Platz: 50 EUR für die Vereinskasse plus 2 Schließfachschränke

* Platz: 2 Schließfachschränke

„Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, die Aktion ,Deine Stimme. Dein Verein.‘ fortzuführen. Unser Ziel bleibt es, das lokale Vereinsleben zu stärken und Vereinen eine zusätzliche Bühne zu geben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für Gemeinschaft, Kultur und Sport in unserer Region. Mit unserer Aktion möchten wir dieses Engagement sichtbar machen und unterstützen“, erklärt Jörg Trautner, Inhaber der Firma Mietra e.K.

Die Aktion knüpft an die fast 30-jährige Unternehmensgeschichte von Mietra an: 1997 startete das Familienunternehmen mit der Schließfachvermietung an Schulen. Heute ist Mietra in drei Geschäftsbereichen aktiv: Vermietung von Schließfächern an Schulen, der Verkauf von neuen und gebrauchten Schränken über den Mietra-Shop sowie die Kurzzeitmiete von Eventlockers für Veranstaltungen und Messen.

Weitere Informationen zur Aktion und alle Details zum Hofverkauf sind online unter www.mietra-shop.de/hofverkauf verfügbar.

Kontakt für Rückfragen:

Mietra e.K.

Presse & Marketing

E-Mail: marketing@mietra.de

Telefon: 034345 7295-0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mietra e.K.

Frau Susann Bulst

Heinrich-Heine-Str. 4b

04651 Bad Lausick

Deutschland

fon ..: 03434572950

web ..: https://www.mietra.de

email : marketing@mietra.de

1996 wurde die Idee der Schließfachvermietung an Schulen durch das Familienunternehmen Mietra e.K. geboren – ein Rundum-sorglos-Paket von der Aufstellung, über die Verwaltung bis hin zur Wartung. Inzwischen vereint das Unternehmen mit Sitz in Bad Lausick zwei weitere Geschäftsbereiche.

– Im Mietra-Shop werden neue und gebrauchte Schließfachschränke sowie passendes Zubehör angeboten.

– Mit Eventlockers bietet Mietra flexible Kurzzeitmieten von Schließfächern für Veranstaltungen, Messen oder Indoor-Events

Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Service und Kundennähe hat sich Mietra als kompetenter Anbieter etabliert und entwickelt seine Lösungen kontinuierlich weiter.

Pressekontakt:

Mietra e.K.

Frau Susann Bulst

Heinrich-Heine-Str. 4b

04651 Bad Lausick

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