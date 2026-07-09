DEHAG Hospitality Group bündelt Arbeitgeberwerte in neuer HR-Broschüre

Vier Werte, zahlreiche Benefits und ein klares Versprechen an aktuelle und zukünftige Mitarbeitende:

Mit der neuen HR-Broschüre DISCOVER macht die DEHAG Hospitality Group ihre Unternehmenskultur, ihr Selbstverständnis als Arbeitgeber und die vielfältigen Angebote für Beschäftigte nun gebündelt erlebbar. Die Publikation zeigt, wofür die Unternehmen der Gruppe stehen, welche Haltung den Arbeitsalltag prägt und welche fachlichen wie persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten Mitarbeitende erwarten. Damit setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für Transparenz, Orientierung und eine moderne Arbeitgebermarke. „Gelebte Werte und attraktive Rahmenbedingungen gehören für uns untrennbar zusammen. Mit DISCOVER zeigen wir gebündelt, was die DEHAG Hospitality Group als Arbeitgeber ausmacht“, so Alexander Kühnlein, Vorstand Finance, HR & Administration DEHAG Hospitality Group.

Vier Werte als gemeinsames Fundament

Grundlage der Unternehmenskultur sind vier zentrale Werte, die den gruppenweiten Code of Conduct ergänzen: „Sounds Good“, „Wind of Change“, „Only You“ und „We Help“. Sie stehen für eine offene und verbindliche Kommunikation auf Augenhöhe, Veränderungsbereitschaft, Eigenverantwortung sowie einen starken Dienstleistungsgedanken innerhalb der Unternehmensgruppe. Ergänzt werden diese Werte durch 360-Grad-Mitarbeitergespräche – mindestens jährlich oder häufiger, ein breites Engagement in den Bereichen ESG, vielfältige Mitarbeiterinitiativen und eine moderne Arbeitskultur, die auf Vertrauen, Mitgestaltung und persönliche Entwicklung setzt. Dazu gehören unter anderem Formate wie der DEHAG Social Day, regelmäßige Company Events sowie individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Benefits als Wertschätzung: wohlfühlen und weiterentwickeln

Neben der Unternehmenskultur stellt DISCOVER auch die vielfältigen Benefits der DEHAG Hospitality Group vor. Dazu zählen unter anderem Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine betriebliche Krankenversicherung, umfangreiche Weiterbildungsangebote sowie die Möglichkeit zum hybriden Arbeiten. Ergänzt werden diese Leistungen durch zahlreiche Zusatzangebote aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Mitarbeitervorteile. „Attraktive Benefits sind für uns kein Selbstzweck“, so Kühnlein weiter. „Sie sind Ausdruck unserer Wertschätzung und Teil unseres Anspruchs, unseren Mitarbeitenden ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen, Verantwortung übernehmen und sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln können.“

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DEHAG Hospitality Group

Von Hoteliers für Hoteliers bereits Anfang der 1980er Jahre gegründet, gehört die DEHAG Hospitality Group heute zu den führenden Hotelgruppen und Dienstleistungsunternehmen der Hospitality-Branche. Sie bildet die wirtschaftliche Plattform vier erfolgreicher Companies: BWH Hotels Central Europe, unitels consulting, progros und allinvos. BWH Hotels Central Europe ist mit rund 20 Hotelmarken einer der größten Markengeber in Europa – zu den bekanntesten Brands zählen die Best Western Hotels & Resorts. unitels consulting unterstützt Hotelunternehmen als Management- und Beratungsgesellschaft, progros bietet ein vollumfängliches und modernes Supply Chain Management und allinvos stellt digitale, KI-gestützte Lösungen für den Procure-to-Pay-Prozess bereit. Mit ihrem hochwertigen Dienstleistungs- und Angebotsspektrum begleitet die DEHAG Hospitality Group Hotelunternehmen auf deren Weg zu wachsendem Erfolg im Markt.

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