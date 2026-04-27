decky.net wird offizieller JSAUX-Distributor für die DACH-Region

decky.net wird erster offiziell autorisierter JSAUX-Distributor für Deutschland, Österreich und die Schweiz – Versand aus deutschem Lager.

Nach knapp drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit erhält der auf Handheld-Gaming-Zubehör spezialisierte Online-Shop aus Sehnde bei Hannover die offizielle Distributor-Autorisierung von JSAUX. Damit ist decky.net erster offiziell ernannter Vertriebspartner der Marke für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die decky GmbH (decky.net) ist seit dem 23. April 2026 offiziell autorisierter Distributor der Marke JSAUX für die DACH-Region. Die schriftliche Autorisierung der Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd., Markeninhaberin von JSAUX, formalisiert eine Geschäftsbeziehung, die seit der Gründung von decky.net im Jahr 2023 besteht. Mit der nun erteilten Autorisierung wird decky.net erster offiziell ernannter JSAUX-Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Aus mehrjähriger Zusammenarbeit wird ein offizielles Vertriebsverhältnis

decky.net führt JSAUX-Produkte seit dem Start des Shops im Jahr 2023 und steht seit dem ersten Tag in direktem, persönlichem Austausch mit dem Hersteller. Aus dieser über die Jahre gewachsenen Zusammenarbeit ergibt sich nun die offizielle Distributor-Autorisierung. Für Endkundinnen und Endkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ändert sich am gewohnten Einkaufserlebnis nichts: JSAUX-Produkte sind weiterhin direkt im decky.net-Shop verfügbar, mit Versand aus dem deutschen Lager, deutschsprachigem Support und vollwertiger Garantieabwicklung. Was sich ändert, ist der formale Rahmen der Zusammenarbeit. Mit der schriftlichen Autorisierung ist decky.net erster offiziell ernannter JSAUX-Distributor in der DACH-Region – eine Anerkennung der bisherigen Zusammenarbeit und zugleich die vertragliche Basis für deren Ausbau in den kommenden Monaten.

JSAUX-Sortiment bei decky.net

Über decky.net sind unter anderem folgende JSAUX-Produkte für Handhelds verfügbar:

– Docking-Stationen für Steam Deck und vergleichbare Handheld-Konsolen

– Schutzhüllen wie das ModCase, Cases und Transport-Lösungen

– Panzergläser und Display-Schutz

– Weiteres Zubehör wie Kabel, Adapter und Halterungen

Das Portfolio wird im Rahmen der offiziellen Distributionspartnerschaft kontinuierlich um neue JSAUX-Produkte erweitert.

„Wir verkaufen JSAUX-Produkte seit dem ersten Tag von decky.net und stehen von Anfang an in direktem Kontakt mit dem Hersteller. Die Marke war von Beginn an Teil unseres Sortiments, weil sie in der Steam-Deck-Community schlicht nicht wegzudenken ist. Über die letzten knapp drei Jahre haben wir uns als verlässlicher Vertriebspartner für JSAUX in der DACH-Region etabliert. Dass JSAUX uns jetzt offiziell als ersten Distributor in Deutschland, Österreich und der Schweiz autorisiert, ist für uns die formale Anerkennung dieser gewachsenen Zusammenarbeit – und zugleich die Grundlage, sie auf der nächsten Stufe weiterzuführen.“

Kevin Cookson, Geschäftsführer decky GmbH

Rahmen der Vereinbarung

Die Distributionsvereinbarung wurde am 23. April 2026 durch die Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd. als offizielle Markeninhaberin von JSAUX schriftlich erteilt. Die Autorisierung gilt zunächst bis zum 23. März 2027 mit Option auf Verlängerung. JSAUX bleibt Inhaberin sämtlicher Markenrechte; decky.net agiert als autorisierter Vertriebspartner und respektiert die vorgesehenen Pricing-Rahmenbedingungen des Markeninhabers, sofern welche gesetzt werden.

Über decky.net

Die decky GmbH mit Sitz in Sehnde bei Hannover wurde 2023 von Lisa und Kevin Cookson gegründet und ist auf Zubehör für Handheld-Gaming-Konsolen wie Steam Deck, Nintendo Switch 2, ROG Ally und Lenovo Legion Go spezialisiert. Statt eines möglichst breiten Sortiments setzt der Shop auf eine kuratierte Auswahl handverlesener Produkte führender Hersteller wie JSAUX, GuliKit, tomtoc, extremeRate, Spigen, PlayVital, HandheldDIY und 8BitDo. decky.net liefert klimaneutral mit DHL GoGreen aus dem deutschen Lager und wird von seinen Kunden mit 4,9 von 5 Sternen bewertet. Mehr Informationen unter www.decky.net

Über JSAUX

JSAUX ist eine Marke der Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd. mit Sitz in Shenzhen, China. Das Unternehmen entwickelt und produziert Zubehör für Handheld-Gaming-Konsolen und ist insbesondere in der Steam-Deck-Community international bekannt. Mehr Informationen unter www.jsaux.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

decky GmbH

Herr Kevin Cookson

Wilhelm-von-Ketteler-Str. 29

31319 Sehnde

Deutschland

fon ..: 051387059790

web ..: https://www.decky.net

email : info@decky.net

Die decky GmbH (decky.net) ist ein deutscher Online-Shop, der sich auf Zubehör für Handheld-Gaming-Konsolen wie Steam Deck, Nintendo Switch 2, ROG Ally und Lenovo Legion Go spezialisiert hat. Gegründet 2023 von Lisa und Kevin Cookson, hat sich das Unternehmen mit Sitz in Sehnde bei Hannover innerhalb kurzer Zeit als feste Adresse für die deutschsprachige Handheld-Gaming-Community etabliert.

Im Mittelpunkt der Geschäftsphilosophie steht eine bewusste Produktauswahl: Statt eines möglichst breiten Sortiments setzt decky.net auf handverlesene Produkte, die das Team selbst nutzt und uneingeschränkt empfehlen kann. Zum Sortiment gehören unter anderem Produkte führender Marken wie JSAUX (offizieller DACH-Distributor seit April 2026), GuliKit, tomtoc, extremeRate, Spigen, PlayVital, HandheldDIY und 8BitDo.

decky.net liefert klimaneutral mit DHL GoGreen aus dem eigenen Lager in Deutschland (Lieferzeit in der Regel 1-2 Werktage), bietet deutschsprachigen Kundenservice und legt jeder Bestellung eine kleine Überraschung bei. Die Marke decky ist beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) registriert. Auf Trustpilot und in den eigenen Shop-Bewertungen erreicht das Unternehmen eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 von 5 Sternen.

Über die reine Produktvermarktung hinaus betreibt decky.net aktive Community-Arbeit auf Instagram (@decky_net, verifizierter Account), TikTok und YouTube und teilt dort Reviews, Unboxings, Anleitungen und Behind-the-Scenes-Inhalte rund um die Welt der Handheld-Konsolen. Die Zielgruppe sind technikaffine Gamerinnen und Gamer, die ihre mobilen Konsolen über das Standardzubehör hinaus optimieren und individualisieren möchten.

Pressekontakt:

decky GmbH

Herr Kevin Cookson

Wilhelm-von-Ketteler-Str. 29

31319 Sehnde

fon ..: 051387059790

web ..: https://www.decky.net

email : info@decky.net

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