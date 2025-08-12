Das Mondschein: Aktivurlaub in Südtirol – Wandern, Motorradfahren und Skifahren in den Dolomiten

Das Hotel Mondschein in Obereggen vereint Aktivurlaub und Genuss: Wandern, Skifahren, Wellness und Kulinarik – eingebettet in die beeindruckende Naturkulisse der Dolomiten.

Das Mondschein in Obereggen, Südtirol, begeistert durch seine privilegierte Lage inmitten der Dolomiten. Dieses Wander- und Motorradhotel bietet eine perfekte Ausgangsbasis für Outdoor-Aktivitäten zu jeder Jahreszeit. Die zentrale Lage zwischen den Skigebieten Obereggen und Carezza, zu denen jeweils ein Shuttle-Service führt, ermöglicht es den Gästen, beide Gebiete gleichermaßen zu nutzen. Die spektakulären Panoramen der Südtiroler Alpen machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis für Natur- und Aktivurlauber.

Komfort, Tradition und kulinarischer Genuss

Die Zimmer und Suiten im Mondschein verbinden alpinen Charme mit modernem Komfort. Nach einem Tag voller Bewegung in der Bergwelt bieten sie einen behaglichen Rückzugsort. Das hauseigene Restaurant serviert fein abgestimmte Menüs mit Südtiroler Spezialitäten und internationalen Einflüssen. Hier werden Gästen regionale Köstlichkeiten geboten, die das Erlebnis der Dolomiten auch kulinarisch abrunden.

Spezialisiert auf Outdoor-Enthusiasten

Das Mondschein richtet sich gezielt an Aktivurlauber. Wandernde finden eine breite Auswahl an Routen, unterstützt durch geführte Touren und Tipps vom Hotelteam. Motorradfahrende profitieren von sicheren Stellplätzen, einem Trockenraum sowie einer kleinen Werkstatt. Skifahrende genießen durch die zentrale Lage zwischen den Skigebieten Obereggen und Carezza optimalen Zugang zu beiden Gebieten – ein Shuttle-Service verbindet das Hotel mit den Pisten beider Skigebiete. Maßgeschneiderte Angebote runden das Servicekonzept ab.

Wellness und Entspannung in alpiner Umgebung

Neben dem aktiven Naturerlebnis bietet das Mondschein umfassende Möglichkeiten zur Erholung. Der Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruheraum schafft ideale Bedingungen zum Entspannen. Zusätzlich stehen wohltuende Massagen und Schönheitsbehandlungen zur Verfügung, die Körper und Geist neue Energie verleihen. Diese Balance aus Aktivität und Entspannung macht den Aufenthalt besonders wertvoll.

Kontakt und Anfahrt

Für weitere Informationen oder Reservierungen steht das Team des Mondschein gerne zur Verfügung. Das Hotel liegt in Obereggen, einer der schönsten Regionen der Dolomiten. Die Adresse lautet: Stenk 4, I-39050 Eggen, Italien/Südtirol. Kontakt kann über die Mailadresse info@hotel-mondschein.it oder per Telefon +39 0471 610 123 aufgenommen werden.

