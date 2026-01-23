Wenn ein geliebter Mensch geht, bleibt oft Hilflosigkeit zurück. Das Bestattungshaus Klaus in Weißenfels steht Ihnen dann vertrauensvoll zur Seite – mit Herz, Erfahrung und individueller Begleitung.

Bestattungshaus Klaus in Weißenfels – ein Ort des Vertrauens

Der Moment, in dem ein geliebter Mensch geht, stellt vieles auf den Kopf. Nichts scheint mehr sicher, und zugleich müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. In dieser schwierigen Phase ist das Bestattungshaus Klaus in Weißenfels ein verlässlicher Begleiter – mit Herz, Erfahrung und einem offenen Ohr für Ihre Bedürfnisse.

Einfühlsame Unterstützung vor Ort

In den Räumen in der Brauhausgasse 2 finden Trauernde einen geschützten Ort, an dem sie professionelle Hilfe und persönliche Begleitung erhalten. Das erfahrene Team nimmt sich Zeit, entlastet Angehörige bei organisatorischen Aufgaben und sorgt dafür, dass jede Bestattung individuell, würdevoll und im Sinne des Verstorbenen gestaltet wird.

Individuelle Abschiede mit Würde

Von der Auswahl von Urne oder Sarg über Trauerfloristik bis hin zur Organisation der Trauerfeier – alles wird mit Sorgfalt geplant. Auch bei der Gestaltung von Traueranzeigen, der Auswahl von Rednern oder der Durchführung der Zeremonie steht das Bestattungshaus zur Seite. Ziel ist ein persönlicher Abschied, der das Leben des Verstorbenen widerspiegelt.

Vorsorgen und Angehörige entlasten

Viele Menschen möchten bereits zu Lebzeiten ihre Bestattung regeln. Das schafft Klarheit und nimmt den Angehörigen im Ernstfall belastende Entscheidungen ab. Das Bestattungshaus Klaus berät umfassend zu allen Bestattungsformen – von Erd- über See- bis zur anonymen Bestattung.

Mit Menschlichkeit und Kompetenz begleitet das Team in Weißenfels und auch am Standort Leipzig-Plagwitz – für einen Abschied mit Würde und Raum für Erinnerung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bestattungshaus Klaus

Frau Susan Koch

Zschochersche Str. 89

04229 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341 3039446/03443 238113

fax ..: 0341 3039448

web ..: http://www.bestattungshaus-klaus.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Bestattungshaus Klaus

Frau Susan Koch

Zschochersche Str. 89

04229 Leipzig

fon ..: 0341 3039446/03443 238113

web ..: http://www.bestattungshaus-klaus.de

email : pr@dsa-marketing.ag

