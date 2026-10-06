Darm und Schilddrüse: Warum die Verdauung bei Hashimoto eine wichtige Rolle spielt

Blähungen, Verstopfung, schwankende Werte: Bei Hashimoto lohnt sich ein Blick auf den Darm. Internistin Dr. med. Dorothea Leinung erklärt, was Verdauung und Schilddrüse verbindet.

Bad Nauheim, 06.10.2026. Viele Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto-Thyreoiditis kennen nicht nur Müdigkeit und Kälteempfindlichkeit, sondern auch Gewichtszunahme und Verdauungsbeschwerden. Dass Darm und Schilddrüse zusammenhängen, ist kein Zufall. Das zeigt sich im Alltag vor allem an einer Stelle: bei der Wirkung der Schilddrüsentabletten.

„Wenn die Werte trotz regelmäßiger Einnahme schwanken, lohnt sich ein Blick auf den Darm“, sagt Dr. med. Dorothea Leinung, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Schilddrüse und Hashimoto. „Das Hormon muss dort aufgenommen werden. Wenn das nicht gut funktioniert, kommt im Körper weniger an.“

Schilddrüsenhormone werden im Darm aufgenommen. Kaffee, Milchprodukte, Kalzium- oder Eisenpräparate und manche Magenmedikamente können die Aufnahme verringern, wenn sie zu nah an der Tabletteneinnahme liegen. Zudem treten bei Hashimoto weitere Autoimmunerkrankungen häufiger auf, etwa die Zöliakie, eine Autoimmunreaktion auf Gluten, die den Darm schädigt und die Aufnahme von Nährstoffen und Medikamenten beeinträchtigen kann. Die Forschung untersucht außerdem, welche Rolle die Darmflora für das Immunsystem und Autoimmunerkrankungen spielt. Hier gibt es interessante erste Ergebnisse, aber noch viele offene Fragen.

Dr. Leinungs Tipps:

– Tablette richtig einnehmen: morgens nüchtern mit Wasser und mit ausreichend Abstand zum Frühstück

– Präparate zeitlich trennen: Kalzium, Eisen und Magnesium mit mehreren Stunden Abstand zur Schilddrüsentablette einnehmen.

– Beschwerden abklären lassen: Wer dauerhaft unter Verdauungsproblemen leidet, sollte das ärztlich untersuchen lassen, auch im Hinblick auf eine mögliche Zöliakie.

– Darmfreundlich essen: Ballaststoffreiche und glutenfreie Lebensmittel sowie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützen eine gesunde Verdauung.

Mehr über das Zusammenspiel von Darm, Leber und Schilddrüse erklärt Dr. Leinung in ihrem Ratgeber „Neustart für die Schilddrüse“ (Riva Verlag).

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Dr. Leinung Coaching

Frau Dorothea Leinung

Sperberweg 37

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email : hallo@dorothealeinung.com

Dr. Leinung Coaching ist ein spezialisiertes Gesundheitscoaching-Unternehmen, gegründet von Dr. med. Dorothea Leinung, Fachärztin für Innere Medizin mit über 20 Jahren ärztlicher Erfahrung. Das Unternehmen begleitet Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto-Thyreoiditis dabei, ihre Erkrankung besser zu verstehen und im Alltag selbst aktiv zu werden.

Im Mittelpunkt steht ein ganzheitlicher Ansatz, der Ernährung, Nährstoffversorgung, Stressregulation und seelisches Wohlbefinden gemeinsam betrachtet. Das Angebot umfasst das Online-Programm HashiMotion® sowie individuelle Begleitung. Es versteht sich als Ergänzung zur ärztlichen Behandlung und soll Betroffenen Orientierung, klare Strategien und mehr Selbstwirksamkeit im Umgang mit ihren Beschwerden geben.

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