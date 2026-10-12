Cyber Security Open Exchange: Warum Unternehmen trotz IT-Strategie verwundbar bleiben

Moderierter Live-Round-Table am 21. Oktober 2026 von 12.00 bis 13.30 Uhr für Geschäftsführungen, IT-Leitungen und IT-Beauftragte

Dortmund, 12. Oktober 2026. Firewall erneuert, Backup geprüft, Belegschaft gegen Phishing geschult: Auf dem Papier haben viele Unternehmen ihre IT-Sicherheit im Griff. In der Realität sind vor allem KI-gesteuerte Angriffe kaum noch abzuwehren. So folgt nach einem erfolgreichen Cyberangriff die Frage: Wie konnte das passieren und können sich Unternehmen noch schützen? Beim ersten Cyber Security Open Exchange, der von der Dortmunder Cybersense GmbH präsentiert wird, diskutieren Experten, Autoren und Entscheider über die neuen Wege, Schäden zu vermeiden. Die Teilnahme ist kostenlos und findet online statt. Jeder kann und soll sich aktiv beteiligen

Wie aktuell das Thema ist, lesen wir jeden Tag in den Nachrichten und spätestens der Angriff auf das Berliner Landesnetz im Sommer hat gezeigt: Es ist ernst und Zeit, offen darüber zu sprechen, woran es in der Praxis tatsächlich hakt: am Budget, weil andere Investitionen Vorrang hatten, an der Zeit, weil kleine IT-Teams neben dem Tagesgeschäft keine Alarme auswerten können, oder an der passenden Technik?

Reality Check: Wie gestohlene Zugänge gehandelt werden

Cybersense zeigt anhand vorbereiteter und anonymisierter Beispiele, wie Zugangs- und Unternehmensdaten in kriminellen Handelsstrukturen angeboten werden. Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich zu fragen, was ein solcher Fund für ihre eigene Sicherheitsorganisation bedeuten würde.

Ehrliche Fragen und Antworten, die jeden betreffen – privat und im Job

Cybersense bringt seine Erfahrung aus der Angriffserkennung ein, die Diskussion orientiert sich jedoch an den Fragen, die Entscheider umtreiben. Dazu gehört die Lücke zwischen dokumentierter Strategie und gelebter Praxis: Eine vorhandene Sicherheitslösung sagt noch nichts darüber aus, wie gut ein Unternehmen einen Angriff erkennt und darauf reagiert. Die Experten diskutieren außerdem, welche Aufgaben interne Teams selbst stemmen können und wo externe Unterstützung nötig wird.

Die Kostenfrage kommt ebenfalls auf den Tisch. Kein Unternehmen kann jede Lösung anschaffen oder jedes Risiko ausschließen. Es geht um Prioritäten: Welche Maßnahmen bringen einen echten Sicherheitsgewinn und welche verursachen vor allem Aufwand? Ein weiteres Thema ist die digitale Souveränität. Abschließend richtet die Runde den Blick nach vorn: Worauf müssen sich Unternehmen in den kommenden Jahren einstellen, und was sollten sie schon heute vorbereiten?

Auf einen Blick

Was: Cyber Security Open Exchange – moderierter Live-Round-Table zur IT-Sicherheit

Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 12:00 bis 13:30 Uhr

Wo: online (Microsoft Teams)

Für wen: Geschäftsführungen, IT-Leitungen, Informationssicherheitsbeauftragte

Teilnahme: kostenlos

Anmeldung unter cybersense.de/cyber-security-open-exchange

Ablauf: Einordnung der Cyberlage, Experten-Talk, Fragen aus dem Publikum, Reality Check

Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmende den Zugangslink per E-Mail.

Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cybersense GmbH

Herr Sebastian Struwe

Emil-Figge-Str. 80

44227 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49 231 292974 00

web ..: https://cybersense.de/

email : info@cybersense.de

Über Cybersense

Die Cybersense GmbH mit Sitz in Dortmund ist auf die Erkennung von Cyberangriffen spezialisiert. Zum Portfolio gehören unter anderem Cybersense Deception, ein System zur Angriffserkennung, sowie Cybersense Core SIEM als Co-Managed-SIEM-Lösung.



Pressekontakt:

wahn&sinnig / HAIBERG GmbH

Herr Boris Udina

Ernst-Amme-Straße 19

38114 Braunschweig

fon ..: +49 174 326 11 16

web ..: http://www.wahnundsinnig.de

email : boris.udina@haiberg.com

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