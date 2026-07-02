CreaLog begrüßt Philipp Meier zu Eissen als neuen Leiter Vertrieb

CreaLog stärkt den Vertrieb: Philipp Meier zu Eissen übernimmt die Vertriebsleitung und unterstützt den weiteren Ausbau des Telco- und Enterprise-Geschäfts des telco-grade KI-Plattformanbieters.

München, 1. Juli 2026 – CreaLog verstärkt sein Vertriebsteam: Philipp Meier zu Eissen übernimmt ab Juli 2026 die Leitung des Vertriebs in München. Mit seiner Erfahrung im Vertrieb technologiegetriebener Lösungen, seinem fundierten technischen Hintergrund und seiner Expertise in Digitalisierung, KI und Voice-Technologien wird er den weiteren nationalen und internationalen Ausbau des Geschäfts mit Telekommunikationsanbietern und Enterprise-Kunden begleiten.

In seiner neuen Rolle wird Philipp Meier zu Eissen die etablierte Position von CreaLog, national und international, weiterentwickeln und zusätzliche Potenziale erschließen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem weiteren Ausbau des Geschäfts mit Telekommunikationsanbietern – insbesondere mit der CreaLog-eigenen telco-grade Plattform für IN-Lösungen, Mehrwertdienste, Notrufanwendungen und moderne Servicearchitekturen. Enterprise-Kunden adressiert CreaLog mit hochverfügbaren, skalierbaren und datensouveränen Lösungen. Die eigene CreaLog AI-Plattform ermöglicht Voice-, Omnichannel-, KI- und Agentic-AI-Lösungen. Made in Germany – für Qualität, Sicherheit und Datensouveränität.

„Wir freuen uns sehr, Philipp Meier zu Eissen für CreaLog gewonnen zu haben“, sagt Michael Kloos, Geschäftsführer und Gründer von CreaLog. „Er verbindet Vertriebserfahrung mit technischem Verständnis und einem klaren Blick für die Potenziale von Digitalisierung, KI und modernen Plattformlösungen. Genau diese Kombination ist wichtig, um unser Business im Telco- und Enterprise-Markt weiter auszubauen.“

Philipp Meier zu Eissen ergänzt: „CreaLog verbindet technologische Tiefe mit langjähriger Projekterfahrung im Telco- und Enterprise-Markt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse im Vertrieb zu setzen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Technologie- und KI-Strategien erfolgreich umzusetzen.“

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CreaLog Software-Entwicklung und Beratung GmbH

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email : annette.russ@crealog.com

CreaLog ist ein führender Anbieter für Sprachtechnologie und Telekommunikation mit Sitz in München. Seit über 30 Jahren profitieren sowohl Netzbetreiber als auch Unternehmen von kundenorientierten, KI-basierten Lösungen und TK-Applikationen. Die Lösungen basieren auf der CreaLog eigenen Plattform und unterstützen Telekommunikationsanbieter, Energieversorger, Banken, Versicherungen, Handel und Medien sowie die öffentliche Hand bei der Automatisierung und Weiterentwicklung ihrer Kommunikations- und Serviceprozesse. Zum Portfolio gehören IN-Lösungen, Mehrwertdienste, Notrufanwendungen, Voice- und Omnichannel-Lösungen sowie KI-basierte Plattformtechnologien und Agentic-AI-Lösungen. CreaLog bietet flexible Betriebsmodelle – von On-Premises über Managed Service bis hin zu Cloud- und Private-Cloud-Lösungen „Made in Germany“. Zu den Kunden zählen unter anderem Deutsche Telekom, Vodafone, Swisscom, A1 Telekom Austria, NetzeBW, Kyivstar und BVG Berliner Verkehrsbetriebe.

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