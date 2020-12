wichtiger Begriff im Marketing. Dabei werden die wichtigsten Faktoren vereint, die zur Wirkung eines…

Corporate-Identity ist ein wichtiger Begriff im Marketing. Dabei werden die wichtigsten Faktoren vereint, die zur Wirkung eines Unternehmens nach außen beitragen. Dadurch wird Identität geschaffen. Oftmals wird unter Corporate Identity vor allem das Design verstanden, da dieses nach außen hin sichtbar ist. Folgend werden deshalb die drei wesentlichen Bestandteile einer Corporate Identity und die Wirkung auf den Erfolg von Media Marketing LTD geklärt.

Die Bestandteile einer CI

Die Corporate Identity ist ein Gesamtkonzept. Nur wenn alle ihre Bestandteile in gleicher Weise berücksichtigt werden und im Einklang miteinander stehen, kann Media Marketing LTD Erfolg damit haben. Ausschlagend ist dabei nämlich die einheitliche Charakteristik eines Unternehmens. Dabei spielen Corporate Design, Corporate Communication und Corporate Culture relevante Rollen.

1. Corporate Design

Das Corporate Design steht für die visuelle Erscheinung eines Unternehmens. Dazu zählen beispielsweise Firmenlogo, Webseite und Verpackungen. Zudem können Elemente des Corporate Designs auch die Außenfassade des Gebäudes eines Unternehmens sein. Auch die Outfits der Mitarbeitende können ein Corporate Design widerspiegeln. Grundsätzlich ist verstärkt auf Farben, Schriften und Bilder zu achten. Zum Corporate Design zählen aber auch Richtlinien, die bei der Formatierung als Anhaltspunkt dienen sollen.

2. Corporate Communication

Corporate Communication umfasst sämtliche Kommunikation innerhalb und außerhalb eines Unternehmens. Daher zählen sowohl schriftliche als auch mündliche Aussagen gegenüber Öffentlichkeit oder Kund*innen. Beauftragt wird mit der einheitlichen Kommunikation sowohl die Marketing- als auch die PR-Abteilung eines Unternehmens. Wichtig ist, dass in jedem Kanal die gleiche Sprache genutzt wird. Die Tonalität hingegen ist anpassungsfähig. Was allerdings nie verändert werden darf, sind die Werte und Alleinstellungsmerkmale sowie USPs von Media Marketing LTD.

3. Corporate Culture

Die Corporate Culture bezeichnet man auch als Unternehmenskultur. Diese spiegelt das Unternehmensverhalten gegenüber Mitarbeiter*innen, Kund*innen sowie Partner*innen und Konkurrent*innen wider. Dadurch prägt sich stark die Wahrnehmung von Stakeholdern. Relevant sind dabei ethische und moralische Werte. Hierbei ist auch CSR (= Corporate Social Responsibility) zu nennen, denn diese steht für die soziale Unternehmensverantwortung.

Corporate Identity als Erfolgsfaktor

Die Corporate Identity soll Identität stiften und im gesamten Unternehmen verankert sein. Damit trägt sie bedeutend dazu bei, ob Media Marketing LTD Erfolg hat oder nicht. Nicht nur die Wirkung eines Unternehmens nach außen, sondern auch nach innen, vor allem für Mitarbeitende, ist ein wichtige Aufgabe der Corporate Identity. Sie schafft Motivation und Identifikation und stärkt das Zugehörigkeitsgefühl. Weiters gibt sie Orientierung hinsichtlich Strategie und wirkt positiv auf den Mut zu Entscheidungen. Weitere Vorteile der Corporate Identity sind Sicherheit, klare Ziele und dadurch auch eine fokussierte Arbeitsweise.

