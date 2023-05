Wer Content für seine Webseite braucht, kann diesen jetzt einfach wie Schuhe im Onlineshop kaufen – Content-Koenig.de aus Freiburg macht es möglich

Die meisten Webseiten haben zu wenig Traffic und damit auch ausbaubaren Umsatz, weil sie zu wenig Content auf den Seiten haben. War es früher oft ein langwieriger Prozess, den SEO-gerecht zu erstellen, vereinfacht Content König aus Freiburg das Verfahren jetzt erheblich. Content kann man sich jetzt ganz einfach per Klick kaufen. Ob 500 Wörter für einen Blogbeitrag oder einen Monat lang jeden Tag einen Blogbeitrag für den eigenen Blog auf der Homepage: Einfach das entsprechende Content-Paket online in Sekundenschnelle kaufen, per Paypal bezahlen und wenige Tage später ist der Content für die Webseite da.

Durch mehr Content wird man dann in der organischen Suche bei Suchmaschinen wie Google schneller gefunden und erhält so auch mehr Klicks, mehr Kaufinteressenten und schließlich daraus auch mehr Kunden. Die Macher von Content-Koenig.de aus Freiburg wollen damit für Onlineshop- und Webseitenbetreiber den Contentkauf wesentlich vereinfachen und bieten die Dienstleistung breit an: Vom Optiker über den Pizzalieferanten bis hin zum Restaurant kann jeder das Angebot zur Contenterstellung von Content König nutzen.

Genutzt werden kann das Angebot z.B. für Blogbeiträge, Kategorietexte oder auch die Über uns Seite auf Webseiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Content König – Better Service Freiburg UG

Herr Roman Schneider

Cornelia-Schlosser-Allee 31

79111 Freiburg

Deutschland

fon ..: 0761-4296395

web ..: http://www.content-koenig.de

email : info@content-koenig.de

Content-König ist ein Markenauftritt der Better Service Freiburg UG und hat sich spezialisiert auf die Contenterstellung für Unternehmen, die mit mehr Inhalten auf der Webseite in Google besser gefunden werden wollen. Durch das Erstellen von userrelevantem Content wird man in den organischen Suchergebnissen der Suchmaschinen besser gefunden, höher gerankt und spart sich bezahlte Werbeanzeigen dort.

