Connected Retail Experts GmbH geht strategische Partnerschaft mit Nayoki ein

Die Connected Retail Experts GmbH ist ab sofort Teil der Nayoki Digital Marketing Group.

München, 03. April 2025 – Die Connected Retail Experts GmbH (CRE) verstärkt ihre strategische Ausrichtung und Zukunftsfähigkeit durch eine Partnerschaft mit der Nayoki Digital Marketing Group. Die inhabergeführte Agenturgruppe beteiligt sich an der CRE und erweitert damit ihr Portfolio um eine spezialisierte Beratungseinheit mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle im Handel. Für die CRE bedeutet dieser Schritt eine gezielte Weiterentwicklung des eigenen Angebots sowie eine deutliche Stärkung der Position am Markt.

Die CRE bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen und bringt weiterhin seine Expertise in den Bereichen eCommerce, Digitalisierung, eCRM und ERP in Kundenprojekte ein. Durch die Partnerschaft mit Nayoki wird das Leistungsportfolio nun durch umfassende Kompetenzen in Media, Social Media, Influencer Marketing und Performance Marketing ergänzt.

„Mit Nayoki gewinnen wir einen starken Partner, der unser strategisches Denken teilt und unsere operativen Fähigkeiten perfekt ergänzt“, sagen die Geschäftsführer Laila Khedhiri und Max Jester. „Wir kennen und schätzen uns bereits aus gemeinsamen Kundenprojekten und freuen uns darauf, unsere Kräfte nun dauerhaft zu bündeln. Gemeinsam können wir unsere Kund:innen entlang der gesamten Wertschöpfungskette noch umfassender beraten – von der technologischen Infrastruktur über Prozessoptimierung bis hin zu datengetriebenem Marketing. Die Partnerschaft ist ein logischer Schritt auf unserem Wachstumspfad.“

Die Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein für CRE und unterstreicht das gemeinsame Ziel, Unternehmen im Handel ganzheitlich bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten – mit tiefem Branchenverständnis, unternehmerischem Denken und operativer Exzellenz.

Die 2018 gegründete Connected Retail Experts GmbH beriet u.a. die

Adler Modemärkte, KiK, Apollo, Wolford, Astor Müller, Hervis und Heinemann.

„Wollen eine der größten Digitalagenturen in ganz Europa werden. „

Die Nayoki Digital Marketing Group steht seit 20 Jahren für nachhaltiges Wachstum und setzt dies mit der CRE fort. In den letzten fünf Jahren ist die Nayoki Gruppe um das 10-fache gewachsen und bietet mit addfame (Influencer- und Social-Media-Marketing), Nayoki Performance (Performance-Marketing), Nayoki Mediaplus (Mediaplanung) und jetzt neu der Connected Retail Experts GmbH – powered by Nayoki (Consulting) eine Fullservice-Kombination für den Erfolg aus einem Funnel.

„Mit dem Einstieg bei der CRE setzen wir ein klares Zeichen: Nayoki ist nicht nur eine feste Größe im digitalen Marketing, sondern auf dem Weg zur größten inhabergeführten Digital-Agentur Europas. Mit der Consulting-Unit bringen wir unser Portfolio auf das nächste Level und schaffen die perfekte Kombination aus Performance, Social, Media und Beratung. Unsere Vision ist glasklar: Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern den Markt anführen – und wir sind auf dem besten Weg dahin.“, so André Soulier, Gründer von Nayoki und Geschäftsführer der Nayoki Digital Marketing Group.

Die Wachstumsgeschichte von Nayoki ist damit aber noch nicht abgeschlossen: Für 2025 plant die Gruppe ein Wachstum von 20 bis 25 Prozent und setzt dabei auf organische wie strategische Expansion – und auch Internationalisierung steht perspektivisch im Raum. Damit unterstreicht die Nayoki Digital Marketing Group nicht nur ihr beeindruckendes Wachstum, sondern kommt dem Ziel, die größte inhabergeführte Digital-Agentur Europas zu werden, einen Schritt näher.

Die 2004 vom ehemaligen Bertelsmann-Manager André Soulier gegründete Nayoki Digital Marketing Group vereint mit

Nayoki Performance

Performance-Marketing, der Social-Media- und Influencer-Agentur

addfame

sowie den Fullservice-Media-Spezialist:innen von

Nayoki Mediaplus

(Joint Venture mit Serviceplan) und den Consulting-Expert:innen der

Connected-retail-experts.de – powered by Nayoki

vier Agenturmarken unter einem Dach. Die Gruppe, die insgesamt 130 Mitarbeiter:innen hat, führt mit ihren Kunden äußerst nachhaltige Partnerschaften von bis zu 20 Jahren und betreut u.a. Bayer, BMW, Unilever und XXXLutz.

Firmenportrait – Connected Retail Experts GmbH

Connected Retail Experts GmbH (CRE) ist eine spezialisierte Unternehmensberatung mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle im Handel. Das Unternehmen begleitet Handelsunternehmen in strategischen, prozessualen und technologischen Fragestellungen – von eCommerce-Setups über eCRM-Strategien bis hin zu ERP-Integration und Digitalisierung.

Gegründet im Jahr 2018, betreut CRE Kunden wie KiK, Apollo, Wolford, Heinemann, Hervis oder Astor Müller. Seit 2025 ist CRE Teil der Nayoki Digital Marketing Group und ergänzt deren Portfolio als Consulting-Unit. Die Kombination aus Beratung, Media-, Social- und Performance-Know-how ermöglicht eine ganzheitliche Betreuung entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette.

CRE bleibt eigenständig tätig, mit Sitz in München und einem interdisziplinären Team aus Digitalexpert:innen.

Website: www.connected-retail-expert.de

Gründung: 2018

Sitz: München

Geschäftsführer:innen: Laila Khedhiri, Max Jester

Branche: Digitalberatung / Handel / E-Commerce

Teil der Nayoki Digital Marketing Group seit April 2025

