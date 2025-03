Condat & Partner launchen neue Streaming-Plattform des ZDF

ZDF-Mediathek wird zum Streaming-Portal: Condat realisiert Integration von Metadaten-Management und technischer Infrastruktur

Berlin, 18. März 2025 – Mit dem heutigen Launch des neuen ZDF-Streaming-Portals, hat Condat die grundlegende Modernisierung des digitalen Angebots vom ZDF maßgeblich unterstützt: Condat verantwortet im Projekt-Konsortium Services und automatisierte Prozesse rund um das CMS Sophora und war für die Umsetzung der völlig neuen, metadatengetriebenen Workflows verantwortlich.

Das neue Streaming-Portal des ZDF stellt einen Paradigmenwechsel in der öffentlich-rechtlichen Fernsehlandschaft dar: Der in klassischen Mediatheken sonst typische Rückbezug zum linearen TV wurde eliminiert, das neue digitale Angebot des ZDF wurde als eigenständiges Streaming-Portal entlang der Vision des ZDF grundlegend neu umgesetzt. Neben umfangreichen Änderungen in der technischen Infrastruktur wurden in den vergangenen Monaten die Frontends neu gestaltet und mit dem heutigen Tag auf allen digitalen Ausspielwegen gelauncht. „Das ZDF wird mit diesem Relaunch in der App- und Web-Welt zur Streaming-Plattform“, sagt Tina Kutscher, die zusammen mit Andreas Grün in der ZDF-Direktion Audience den Bereich Digitale Produkte und Automatisierung leitet.

Das individuelle Video-Erlebnis steht beim neuen Streaming-Portal noch eindeutiger im Mittelpunkt. Besonders deutlich wird dies an der neuen Webseite zdf.de, auf der künftig ausschließlich Streaming-Inhalte zu finden sind. Mit einer modernen, intuitiven Nutzerführung und einer vom ZDF entwickelten, öffentlich-rechtlichen Automatisierungs- und Personalisierungsstrategie gibt das Portal auf allen Ausspielwegen eine zeitgemäße Antwort auf die individuellen Interessen der Nutzenden.

„Es ist für uns eine besondere Auszeichnung, Europas größten Fernsehsender weiter in die digitale Zukunft zu begleiten. Mit dem Start des neuen Streaming-Angebots definiert das ZDF völlig neu, wie modernes Fernsehen aussehen kann“, so Horst Martin Dreyer, Vorstandsvorsitzender der Condat AG.

Mit dem heutigen Tag wird das Streaming-Angebot des ZDF nicht nur auf zdf.de verfügbar, sondern ebenso für Smartphones, Tablets und Smart TVs. Um diese Vielfalt an Ausspielwegen performant und ausfallsicher technisch abzubilden, bringt Condat seine umfangreiche Expertise beim Betrieb von Java-basierten Service-Architekturen im Broadcast-Umfeld und dem Einsatz von Elastic Search in das Projekt ein. Als langjähriger ZDF-Dienstleister ist Condat bestens mit den metadatengetriebenen Workflows des ZDF vertraut und betreut die Anbindung der zentralen CMS-Plattform des ZDF sowie die Integration spezifischer ZDF-Lösungen

Condat ist seit über zwei Jahren gemeinsam mit den Partnern JAKALA, Axinom und HBT für die Weiterentwicklung der Infrastruktur hinter dem Streaming-Portal verantwortlich. JAKALA koordiniert das Gesamtprojekt und setzt das Experience Design über alle Frontends um. Axinom fokussiert sich im Konsortium im Backend auf Architektur, Daten-Aggregation, GraphQL und API-Services, während HBT insbesondere die Bereiche DevOps und Cloud-Architektur gestaltet.

„Unsere Vision vom ZDF im digitalen Raum war und ist anspruchsvoll. Das spezialisierte Konsortium hat in intensiver Zusammenarbeit in den letzten Monaten unsere Vision professionell umgesetzt, das zeigt nicht zuletzt der heutige Launch auf allen Ausspielwegen“, so Tina Kutscher. „Und jetzt wird unmittelbar die stetige Weiterentwicklung in den Fokus rücken.“

Über Condat

Condat ist ein innovatives Software- und Beratungshaus, das Medienhäuser und Rundfunkanstalten seit vielen Jahren erfolgreich bei der digitalen Transformation begleitet. Das Berliner Unternehmen entwickelt leistungsstarke, flexible Lösungen, die optimal auf die Anforderungen der Medienbranche zugeschnitten sind. Mit der KI-Plattform Condat Smart Media Engine unterstützt Condat Redaktionen bei der intelligenten Automatisierung und Optimierung ihrer täglichen Arbeitsprozesse. Zu den Kunden zählen namhafte europäische Sender wie ARD, ZDF, Arte, Deutsche Welle, RBB und MDR sowie Rechteverwerter und Medienaufsichten.

