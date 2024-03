Comwrap Reply ist „Ibexa Best Cloud Partner of the Year 2024“

19.03.2024 | Comwrap Reply, Spezialist für Cloud-native Digital Experience Services innerhalb der Reply Gruppe, erhält den prestigeträchtigen Titel „Ibexa Best Cloud Partner of the Year 2024“.

Comwrap Reply, Spezialist für Cloud-native Digital Experience Services innerhalb der Reply Gruppe, erhält den prestigeträchtigen Titel „Ibexa Best Cloud Partner of the Year 2024“. Ibexa, Anbieter der gleichnamigen Digital Experience Plattform (DXP) für B2B-Unternehmen, zeichnet Comwrap Reply für die erfolgreiche Nutzung der Ibexa Cloud zur Beschleunigung der Entwicklungs- und Implementierungsprozesse seiner Kunden aus.

Mit den Ibexa Excellence Awards werden Partner honoriert, die einen herausragenden Beitrag für ihre Kunden unter Verwendung der Digital Experience Plattform leisten. Ziel der DXP-Anwendungen ist es, komplexe Marketingprozesse zu vereinfachen und hochwertige Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Unternehmen werden dabei unterstützt, intensive Marketingkampagnen zu orchestrieren, die digitale Transformation voranzutreiben und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Der Preis wurde im Rahmen der Ibexa Global Partner Conference auf Mallorca vergeben und würdigt den Einsatz von Comwrap Reply als engagierter Ibexa-Partner: Die Experten für Cloud-Native-Lösungen wurden zum wiederholten Mal in Folge als Ibexa Partner of the Year 2023, Ibexa National Partner of the Year 2022, Ibexa Advocate of the Year 2021 und Ibexa Partner of the Year 2020 ausgezeichnet.

Nicole Gajda, Global Marketing Director bei Ibexa, fasst zusammen: „In Anerkennung herausragender Leistungen und einer kontinuierlichen Vorreiterrolle in der Anwendung der Ibexa Cloud, freuen wir uns, Comwrap Reply den begehrten ‚Ibexa Best Cloud Partner of the Year Award‘ zu verleihen. Durch ihre konsequente Verfolgung einer Cloud-Native-Strategie haben sie nicht nur die Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse für ihre Kunden beschleunigt, sondern auch eine beispiellose Effizienz in diversen Projekten demonstriert. Seit Beginn unserer Partnerschaft hat Comwrap Reply bewiesen, dass Innovation und exzellenter Service Hand in Hand gehen können. Mit vielen Kunden und zahlreichen gehosteten Websites in der Ibexa Cloud setzen sie Maßstäbe für die Branche und haben sich diesen bemerkenswerten Erfolg redlich verdient.“

Comwrap Reply ist Ibexa Platinum Partner und hat sich auf Plattformtechnologien und Cloud-spezifische Vorgehensmodelle für eine schnelle Umsetzung von Ibexa DXP-Projekten spezialisiert. Die Mission ist die Transformation des B2B-Geschäfts. Als führender Cloud-native Solution Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügt Comwrap Reply über mehr als zehn Jahre Erfahrung. Die Projekte zeichnen sich durch ihre Schnelligkeit aus und gehen mit Ibexa DXP innerhalb von 30 Tagen live. Der Cloud-native Ansatz reduziert Projekt- und Betriebskosten ohne Bindung an einen bestimmten Integrator. Zu den Kunden zählen u.a. Edeka, Lidl, swissport sowie das Investmenthaus Feri.

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Comwrap Reply ist spezialisiert auf die Einführung Cloud-nativer Digital Experience- und E-Commerce Plattformen auf Basis von Adobe Experience Cloud sowie Ibexa DXP. Comwrap Reply unterscheidet sich von Internetagenturen und IT-Beratungen durch eine „Cloud-Native Strategie“: Die standardnahe Integration in der Cloud führt zu kurzen Projektlaufzeiten und geringeren Gesamt-Projektkosten. Die Dienstleistungen von Comwrap Reply umfassen Beratung, Experience Design und Systemintegration. www.comwrap.com

