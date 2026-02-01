Computerschrott Entsorgung in Osnabrück – Festplattenvernichtung und Umweltschutz aus einer Hand

Richtige Computerschrott Entsorgung in Osnabrück leicht gemacht: ProCoReX erledigt die Datenvernichtung nach DIN 66399 und Ihr IT-Schrott wird fachgerecht recycelt.

Wenn IT-Systeme ausgetauscht werden, fällt die Entsorgung alter Computer, Notebooks und Server in Osnabrück vermehrt an. Hier setzt ProCoReX als Spezialist für Computerschrott Entsorgung in Osnabrück neue Maßstäbe: Von der Vor-Ort-Abholung bis zur zertifizierten Datenlöschung ist jeder Schritt durchdacht und sicher.

Jede Computer Schrott Entsorgung in Osnabrück beginnt bei ProCoReX mit einer strukturierten Planung. Geräte werden beim Kunden abgeholt und sorgfältig inventarisiert. Datenträger – von Festplatten über Magnetbänder bis zu mobilen Speichern – gelangen in ein gesondertes Vernichtungsverfahren, das nach DIN 66399 durchgeführt wird. Jeder Kunde erhält ein rechtssicheres Zertifikat, das die Datenvernichtung eindeutig belegt.

Alle weiteren Bestandteile aus der Computerschrott Entsorgung in Osnabrück werden maximal ressourcenschonend aufbereitet und recycelt. Darüber hinaus werden durch jeden Auftrag soziale und ökologische Projekte verwirklicht – von der regionalen Baumpflanzaktion bis zur Unterstützung von Hilfsorganisationen.

Wer auf ProCoReX setzt, erlebt eine Computerschrott Entsorgung in Osnabrück, bei der Datenschutz, Service, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung gleichermaßen an erster Stelle stehen.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

