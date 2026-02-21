Computerschrott Entsorgung in Kempten: ProCoReX macht IT-Entsorgung smart und umweltfreundlich

Mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigem Recycling setzt ProCoReX Maßstäbe bei der Computerschrott Entsorgung in Kempten.

Alte Computer, Server und Speichermedien beanspruchen Platz und bergen Risiken. Die Computerschrott Entsorgung in Kempten wird mit ProCoReX zum professionellen Gesamterlebnis: Abholung, Nachweis, Vernichtung und Recycling sind sicher, transparent und umweltfreundlich organisiert. Der gesamte Prozess ist auf vollumfängliche Datensicherheit und eine umweltschonende Kreislaufführung der Wertstoffe ausgelegt. Schon bei der Abholung Ihrer IT-Altgeräte sorgt ProCoReX für lückenlose Dokumentation und einen reibungslosen Ablauf, sodass Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Jeder Schritt wird nach klar definierten Standards dokumentiert, um Ihnen sowohl Rechtssicherheit als auch maximale Transparenz zu bieten.

Computer Schrott Entsorgung in Kempten bedeutet mit ProCoReX auch soziales Engagement – vom lokalen Bildungsprojekt bis zur Baumpflanzaktion. Jede Vernichtung von Datenträgern folgt den modernsten Standards, sodass keine Datenlecks oder Compliance-Probleme entstehen. Die konsequente Einhaltung der DIN Norm 66399 garantiert Ihnen zertifizierte Sicherheit und Schutz vor Haftungsrisiken. ProCoReX pflegt zudem Kooperationen mit lokalen Umwelt- und Sozialinitiativen, sodass Ihr Auftrag einen echten Mehrwert für die Region schafft.

Für Unternehmen, Behörden oder Vereine bietet ProCoReX einen rechtssicheren Komplettservice, bei dem Datenschutz und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Sie profitieren von einer IT-Entsorgung, die moderne Technologie mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet. Damit leisten Sie wertvolle Beiträge zu Umweltschutz, sozialem Fortschritt und einer verlässlichen digitalen Zukunft für Kempten.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

