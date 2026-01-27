Computerschrott Entsorgung in Bochum: ProCoReX sorgt für zertifizierte Datensicherheit & Nachhaltigkeit

Mit ProCoReX gelingt Computerschrott Entsorgung in Bochum – inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung und umweltfreundlichem Recycling.

Häufig unterschätzt, ist die fachgerechte Computerschrott Entsorgung in Bochum ein entscheidender Faktor für sicheren Datenschutz und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft. Denn mit jedem Altgerät, das in Unternehmen oder Institutionen ausgemustert wird, wächst die Verantwortung für sensible Daten und nachhaltige Entsorgung. ProCoReX bietet einen Komplettservice zur Computer Schrott Entsorgung in Bochum, bei dem kein Detail dem Zufall überlassen bleibt.

Bereits beim ersten Kontakt wird gemeinsam eine effiziente Strategie für die Abholung der Geräte entwickelt. Die Computerschrott Entsorgung in Bochum beginnt mit der direkten Übernahme elektronischer Altgeräte – darunter Computer, Server, Festplatten, aber auch Zubehör. Anschließend werden Festplatten und Datenträger in gesicherten Prozessen nach DIN 66399 zertifiziert vernichtet. So wird jeder Schritt transparent dokumentiert und der Kunde erhält rechtssichere Nachweise für die erbrachten Leistungen.

Im Anschluss werden alle Wertstoffe, soweit möglich, einem ökologisch orientierten Recycling zugeführt. Die Computer Schrott Entsorgung in Bochum mit ProCoReX beinhaltet außerdem, dass pro Auftrag aktiv Umwelt- und Sozialprojekte gefördert werden: Ein Teil der Einnahmen fließt in Baumpflanzaktionen und soziale Hilfsmaßnahmen.

Für Unternehmen bedeutet das: Computerschrott Entsorgung in Bochum wird mit ProCoReX zum sicheren, nachhaltigen und gesellschaftlich wertvollen Prozess. Dank individueller Beratung, flexibler Terminplanung und umfassender Nachweisdokumentation bietet der Service maximalen Komfort und höchste Standards.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

