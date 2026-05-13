Computer und PC Entsorgung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH sorgt für zertifizierte Datenträgervernichtung

Bildungseinrichtungen in Regensburg setzen bei ProCoReX Europe GmbH auf sichere Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung und zuverlässigem Recycling.

Universitäten, Schulen und Forschungseinrichtungen müssen großen Wert auf den Schutz sensibler Bildungs- und Forschungsdaten legen – selbst beim routinemäßigen Austausch alter EDV-Systeme. ProCoReX Europe GmbH übernimmt die zuverlässige Computer und PC Entsorgung in Regensburg und sorgt in jedem Projekt für eine professionelle und auditfähige Umsetzung. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Vertraulichkeit von Forschungsergebnissen, personenbezogenen Studentendaten und internen Verwaltungsabläufen zu gewährleisten.

Von der ersten Beratung an werden alle Altgeräte und Datenträger strukturiert und detailliert erfasst. Abhol- und Recyclingtermine werden individuell geplant, um den Lehrbetrieb oder Forschungsalltag so wenig wie möglich zu stören. Im Mittelpunkt steht immer die zertifizierte Datenträgervernichtung in Regensburg: Nach DIN 66399 werden Festplatten, SSDs, Magnetbänder und weitere Speichermedien sicher und unwiderruflich zerstört. Dieser Prozess erfolgt unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und wird mit offiziellen Zertifikaten nachgewiesen. So schützt ProCoReX Europe GmbH die IT-Infrastruktur von Schulen und Forschungsteams sowohl vor Datenpannen als auch vor Compliance-Risiken und erfüllt die hohen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Im anschließenden Recyclingprozess trennt ProCoReX Europe GmbH Wertstoffe professionell, sodass Altmetalle, Kunststoffe und elektronische Bauteile dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden. Umweltkritische Bestandteile gelangen in spezialisierte Verwertungswege und werden dort fachgerecht entsorgt. Bildungseinrichtungen und Forschungsinstitute profitieren so von persönlicher Betreuung, einfachen Abläufen und klar verständlichen Nachweisen für Audits, Datenschutzprüfungen oder Fördermittelbescheinigungen. Mit einer zuverlässigen zertifizierten Datenträgervernichtung und nachhaltiger Computer und PC Entsorgung aus einer Hand ist ProCoReX Europe GmbH der ideale Partner für den Bildungs- und Forschungssektor in Regensburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/regensburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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