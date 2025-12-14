Computer- und PC Entsorgung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH – Digitale Nachverfolgung und zertifiziert

ProCoReX Europe GmbH bietet in Regensburg eine digital nachvollziehbare Computer- und PC Entsorgung – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigem Recycling.

Für IT-Abteilungen größerer Unternehmen sowie kommunale Einrichtungen in Regensburg ist die transparente und nachvollziehbare IT-Entsorgung heute ein wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmensführung. ProCoReX Europe GmbH setzt bei der Computer- und PC Entsorgung in Regensburg gezielt auf innovative, digitale Lösungen: Bereits ab dem Zeitpunkt der Abholung werden sämtliche Altgeräte und Datenträger digital erfasst und der gesamte Entsorgungsprozess lückenlos dokumentiert.

Im Mittelpunkt steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Regensburg nach den strengen Kriterien der DIN 66399. Jede Datenträgervernichtung wird digital dokumentiert, mit einem offiziellen Zertifikat bestätigt und bietet IT-Abteilungen sowie kommunalen Einrichtungen einen prüfsicheren Nachweis für Compliance-Anforderungen – ideal für interne und externe Prüfprozesse. Auftraggebende können jederzeit den aktuellen Status ihres Entsorgungsauftrags transparent digital einsehen, was zu einer optimalen Nachvollziehbarkeit beiträgt.

Darüber hinaus verbindet die Computer- und PC Entsorgung in Regensburg bei ProCoReX Europe GmbH höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards mit nachhaltigem Wertstoffmanagement: Recyclebare Materialien werden gezielt dem Ressourcenkreislauf zugeführt, Schadstoffe zuverlässig und umweltgerecht entsorgt.

Mit konsequenter digitaler Nachverfolgung, zertifizierter Datenträgervernichtung in Regensburg und persönlicher Betreuung bleibt ProCoReX Europe GmbH der leistungsstarke Partner für IT-Abteilungen und kommunale Einrichtungen, wenn es um moderne, sichere und nachhaltige IT-Entsorgungslösungen in Regensburg geht.

