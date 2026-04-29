Computer und PC Entsorgung in Braunschweig: ProCoReX Europe GmbH sichert Kanzleien und Praxen

Kanzleien und Praxen in Braunschweig verlassen sich auf ProCoReX Europe GmbH: Computer und PC Entsorgung und auditfeste, zertifizierte Datenträgervernichtung schützen vor Datenpannen

Gerade Kanzleien, Praxen und Beratungsbetriebe sind im Umgang mit sensiblen Informationen besonders gefordert. Die Gesetzgebung verlangt höchste Sorgfalt, um Mandanten- und Patientendaten bei der IT-Entsorgung zuverlässig zu schützen. Die ProCoReX Europe GmbH hat in Braunschweig ein spezialisiertes Servicepaket für die Computer und PC Entsorgung entwickelt, welches Datenschutz und Nachweispflicht ideal kombiniert und den spezifischen Anforderungen dieser Branchen gerecht wird.

Die Computer und PC Entsorgung in Braunschweig startet dabei mit persönlicher Beratung vor Ort, um eine individuelle und bedarfsgerechte Lösung zu gewährleisten. Jeder Datenträger – sei es eine klassische Festplatte, eine moderne SSD oder ein externer Speicher – wird noch im Betrieb registriert, einzeln verpackt und nach strengen Auflagen zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Braunschweig transportiert. Die Vernichtung erfolgt nach aktuellen Standards gemäß der DIN Norm 66399, was sicherstellt, dass eine Rekonstruktion oder ein Verlust von Daten vollständig ausgeschlossen wird. Für jede erfolgte Vernichtung stellt ProCoReX Europe GmbH ein individuelles Zertifikat aus – ein bedeutendes Argument für die Mandantensicherheit und notwendige Datenschutzbelege im Prüfungs- oder Revisionsfall.

Auch beim Recycling legt ProCoReX Europe GmbH größten Wert auf Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit. Materialien werden sortenrein getrennt und verwertet, um eine maximale Ressourcenrückgewinnung zu ermöglichen. Problematische Komponenten wie Batterien oder schadstoffhaltige Bauteile werden getrennt behandelt und umweltgerecht entsorgt. Kundinnen und Kunden profitieren von einer transparenten Reportkette, verständlicher Kommunikation und digitalen Nachweisen. Das schafft Compliance, stärkt das Vertrauen bei Mandanten und fördert die Nachhaltigkeit im Unternehmen. So wird jede Computer und PC Entsorgung in Braunschweig mit zertifizierter Datenträgervernichtung durch ProCoReX Europe GmbH zu einem vollumfänglichen Service, der Sicherheit, Umweltschutz und Effizienz perfekt vereint.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/braunschweig/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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