Computer Entsorgung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung

Krankenhäuser, Praxen und soziale Einrichtungen in Regensburg erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, inklusive zertifizierter Vernichtung

In der Gesundheitsbranche und bei sozialen Einrichtungen sind der Schutz sensibler Patientendaten und die Diskretion bei der Entsorgung von IT-Altgeräten von größter Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH bietet in Regensburg eine spezialisierte Computer Entsorgung, die perfekt auf die hohen An-forderungen dieser Sektoren zugeschnitten ist und eine zertifizierte Festplattenvernichtung auf höchstem Sicherheitsniveau beinhaltet.

Unser Service deckt die sichere Abholung aller ausgedienten IT-Geräte ab, von PCs in Behandlungsräumen und Verwaltungsbüros bis hin zu spezialisierten medizinischen Geräten und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Regensburg legen wir besonderen Wert auf die absolute Vertraulichkeit der darauf gespeicherten Gesundheitsdaten und personenbezogenen Informationen. Unsere geschulten Teams sorgen für eine diskrete und sichere Abholung sowie einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen und stellen sicher, dass alle Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt sind, auch während der Zwischenlagerung.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits, die Dokumentation der Sorgfaltspflichten gegenüber Patienten und zur Absicherung der Vertrauenswürdigkeit Ihrer Einrichtung.

ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Regensburg. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Regensburg gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Einrichtungen des Gesundheitswesens und soziale Träger dabei unterstützt, ihre Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/bayern-regensburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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