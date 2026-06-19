Computer Entsorgung in Osnabrück: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung und Compliance

Logistik- und Transportunternehmen in Osnabrück sichern sich mit ProCoReX Europe GmbH eine reibungslose Computer Entsorgung, Notebook Entsorgung und zertifizierte Festplattenvernichtung nach DIN-Norm.

In der Logistik- und Transportbranche spielen IT-Systeme eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Warenströmen, Routenoptimierung und Kundendaten. Die sichere Computer Entsorgung in Osnabrück ist daher essenziell, um sensible Betriebs- und Kundendaten zu schützen. ProCoReX Europe GmbH bietet eine spezialisierte Dienstleistung, die auf die komplexen Anforderungen dieser Branche zugeschnitten ist und zertifizierte Festplattenvernichtung beinhaltet.

Unser Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu entsorgenden IT-Geräte, einschließlich PCs, Server, Telematik Einheiten und einer Vielzahl von Notebooks, die oft in Fahrzeugen oder Außenstellen eingesetzt werden. Bei der Notebook Entsorgung in Osnabrück achten wir besonders auf die Einhaltung von Dokumentationspflichten und die Vertraulichkeit von Fracht- und Kundendaten. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen, um die Integrität der Daten jederzeit zu gewährleisten.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach der strengen DIN-Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard zur unwiederbringlichen Zerstörung von Datenträgern und somit ein Garant für die Sicherheit Ihrer sensiblen Informationen. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten Logistikunternehmen ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften, wie sie in der Logistikbranche gefordert sind.

ProCoReX Europe GmbH ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und wertvolle Rohstoffe dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß und gesetzeskonform entsorgt. Mit unserer Expertise bei der Computer Entsorgung in Osnabrück und insbesondere bei der sicheren Notebook Entsorgung helfen wir Logistik- und Transportunternehmen, ihre IT-Altgeräte sicher und verantwortungsvoll zu entsorgen, während sie gleichzeitig höchste Standards im Daten- und Umweltschutz gewährleisten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/niedersachsen-osnabrueck/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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